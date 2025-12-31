Мовиться про ексклюзивні аромати та косметику ручної роботи від Santa Maria Novella. 24 Канал із посиланням на smnovella.com розповість про це докладніше.

Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella – це не просто парфумерія, а чи не найстаріша аптека світу. Вона заснована домініканськими монахами при церкві Santa Maria Novella у Флоренції у 1221 році.

На сьогодні тільки одна колекція Firenze 1221 містить свічки Melograno, Eau de Parfum Magnolia та Gelsomino. А ціна цілком пристойна – від 50 до 150 євро, з упаковкою в коробочки для свят.​

Історія бренду тягнеться від монастирських еліксирів. Монахи Santa Maria Novella першими почали використовувати трави, квіти й спеції для лікування та ароматів, у такий спосіб створивши у XVI столітті Acqua della Regina – "Воду королеви". Для кого? Звісно, для найбільшої зірки того часу – Катерини Медичі.

Згадана Вода фактично стала прототипом сучасних парфумів. Сьогодні ж бренд поєднує ренесансні рецепти з натуральними інгредієнтами, пропонуючи гранат (Melograno) як символ Флоренції, тютюн (Tabacco Toscano) як символ Тоскани та багато іншого.

У міланському магазині можна протестувати понад 100 позицій, від мила до домашніх дифузорів.​ Власне, міланський бутік Santa Maria Novella – один з 10 фірмових в Італії, розташований у модному районі Brera, поруч Galleria Vittorio Emanuele II. Саме його радить hhhannnnaa у тіктоці.

Чому дійсно варто завітати до Santa Maria Novella у Мілані: дивіться відео hhhannnnaa

Як каже блогерка, магнітики чи паста на сувеніри – це те, що могло давно набриднути. А от унікальний аромат у подарунок, та ще й від бренду з мало не тисячолітньою історією – це таки вражає.

До прикладу, можна взяти новорічні сети Melograno Body Essentials (мило, крем, гель за 85 євро) або Pot Pourri Home Essentials (свічки та дифузор за 120 євро). Це готові подарунки, ще й з монетами 1221 року в упаковці.

