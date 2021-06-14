Не беріть медикаменти на "всі випадки життя": що покласти у аптечку для відпочинку з дітьми

14 червня 2021 , 21:10
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Джерело:

інстаграм Марини Шакотько

Лікарка-педіатр Марина Шакотько сформувала список необхідних медикаментів для аптечки на відпочинок. Вона радить не брати ліки на "всі випадки життя", а спакувати лише засоби для першої допомоги.

Також треба звернути увагу на умови зберігання ліків: не брати "про запас" ті, що повинні зберігатися за низькими або стабільними температурами. Але найголовніше – убезпечити аптечку від дітей.

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З чого складається перелік

Лікарка жартома зазначає, що ліки "на всі випадки життя" треба брати хіба, якщо збираєтесь у мандри слідами Робінзона Крузо. За її словами, додатково треба перевірити терміни придатності препаратів.

Треба взяти із собою

  • сонцезахисний крем, зі ступенем захисту не менше SPF 50;
  • спрей від комарів (відповідно до віку дитини);
  • крем або бальзам після укусів комарів (це можуть бути креми з цинком, "Псило Бальзам" або "Феністил гель");
  • термометр електронний, контактний;
  • жарознижувальні на основі ібупрофену ("Нурофен") і парацетамолу ("Панадол" або "Ефералган");
  • сорбент ("Смекта" або "Атоксил" – 5 – 6 пакетиків);
  • сольові розчини для відпоювання при розладі або блювоті ("Електроліт Humana" 5 – 6 пакетиків або "Регідрон");
  • сольові розчини для промивання носа;
  • аспіратор для носа (дітям раннього віку);
  • судинозвужувальні краплі в ніс (порадьтеся з педіатром);
  • протиалергічний засіб (за рекомендацією педіатра);
  • антисептик, косметичні спонжі;
  • лейкопластир звичайний і водонепроникний.⠀

Не варто брати із собою

  • антибіотики (приймати без рекомендації лікаря не можна);
  • сиропи від кашлю (без огляду лікаря – небезпечно);
  • мазі на область грудної клітини (для розтирань від кашлю та нежитю). Вони можуть викликати спазм та погіршити самопочуття.
Зверніть увагу! Ці рекомендації є загальними, проте варто порадитися з сімейним лікарем або педіатром, що необхідно саме вам та вашій дитині. Самолікування є шкідливим для вашого здоров'я.
Автор: Вікторія Андрєєва