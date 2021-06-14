Не беріть медикаменти на "всі випадки життя": що покласти у аптечку для відпочинку з дітьми

Лікарка-педіатр Марина Шакотько сформувала список необхідних медикаментів для аптечки на відпочинок. Вона радить не брати ліки на "всі випадки життя", а спакувати лише засоби для першої допомоги.

Також треба звернути увагу на умови зберігання ліків: не брати "про запас" ті, що повинні зберігатися за низькими або стабільними температурами. Але найголовніше – убезпечити аптечку від дітей.

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З чого складається перелік

Лікарка жартома зазначає, що ліки "на всі випадки життя" треба брати хіба, якщо збираєтесь у мандри слідами Робінзона Крузо. За її словами, додатково треба перевірити терміни придатності препаратів.

Треба взяти із собою

сонцезахисний крем, зі ступенем захисту не менше SPF 50;

спрей від комарів (відповідно до віку дитини);

крем або бальзам після укусів комарів (це можуть бути креми з цинком, "Псило Бальзам" або "Феністил гель");

термометр електронний, контактний;

жарознижувальні на основі ібупрофену ("Нурофен") і парацетамолу ("Панадол" або "Ефералган");

сорбент ("Смекта" або "Атоксил" – 5 – 6 пакетиків);

сольові розчини для відпоювання при розладі або блювоті ("Електроліт Humana" 5 – 6 пакетиків або "Регідрон");

сольові розчини для промивання носа;

аспіратор для носа (дітям раннього віку);

судинозвужувальні краплі в ніс (порадьтеся з педіатром);

протиалергічний засіб (за рекомендацією педіатра);

антисептик, косметичні спонжі;

лейкопластир звичайний і водонепроникний.⠀

Не варто брати із собою

антибіотики (приймати без рекомендації лікаря не можна);

сиропи від кашлю (без огляду лікаря – небезпечно);

мазі на область грудної клітини (для розтирань від кашлю та нежитю). Вони можуть викликати спазм та погіршити самопочуття.

Ці рекомендації є загальними, проте варто порадитися з сімейним лікарем або педіатром, що необхідно саме вам та вашій дитині. Самолікування є шкідливим для вашого здоров'я.