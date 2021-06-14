Не берите медикаменты на "все случаи жизни": что положить в аптечку для отдыха с детьми

Врач-педиатр Марина Шакотько сформировала список необходимых медикаментов для аптечки на отдых. Она советует не брать лекарства на "все случаи жизни", а упаковать лишь средства для первой помощи.
Также надо обратить внимание на условия хранения лекарств: не брать "про запас" те, которые должны храниться по низким или стабильными температурами. Но самое главное – обезопасить аптечку от детей.
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Из чего состоит перечень
Врач в шутку отмечает, что лекарства "на все случаи жизни" надо брать только в том случае, если собираетесь в путешествие по следам Робинзона Крузо. По ее словам, дополнительно нужно проверить сроки годности препаратов.
Надо взять с собой
- солнцезащитный крем со степенью защиты не менее SPF 50;
- спрей от комаров (в соответствии с возрастом ребенка);
- крем или бальзам после укусов комаров (это могут быть кремы с цинком, "Псило Бальзам" или "Фенистил гель");
- термометр электронный, контактный;
- жаропонижающие на основе ибупрофена ( "Нурофен") и парацетамола ( "Панадол" или "Эффералган");
- сорбент ( "Смекта" или "Атоксил" – 5 – 6 пакетиков);
- солевые растворы для видпоювання при расстройстве или рвоте ( "Электролит Humana" 5 – 6 пакетиков или "Регидрон");
- солевые растворы для промывания носа;
- аспиратор для носа (детям раннего возраста);
- сосудосуживающие капли в нос (посоветуйтесь с педиатром);
- противоаллергическое средство (по рекомендации педиатра);
- антисептик, косметические спонжи;
- лейкопластырь обычный и водонепроницаемый. ⠀
Не стоит брать с собой
- антибиотики (принимать без рекомендации врача нельзя);
- сиропы от кашля (без осмотра врача – опасно);
- мази на область грудной клетки (для растираний от кашля и насморка). Они могут вызвать спазм и ухудшить самочувствие.