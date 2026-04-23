Не лише Луцький замок: ці 2 локації повинні побачити всі, хто приїхав на Волинь

Волинь часто асоціюється насамперед із Луцьким замком, і справедливо. Ця готична фортеця XIV століття є однією з найкраще збережених в Україні. Проте в області є щонайменше ще 2 об'єкти, які заслуговують окремої подорожі.

Мовиться про Олицький замок і палац Мйончинських у Лукові, і кожен – це простір із живою пам'яттю. 24 Канал із задоволенням розповідає про обидві ці локації докладніше.

Дивіться також Ровесник хрещення Русі: що подивитись у місті, заснованому Володимиром Великим у 988 році

Олицький замок.

Він розташований у місті Олика неподалік Луцька, і нерозривно пов'язаний із родом Радзивілів – однією з наймогутніших династій Речі Посполитої. Будівництво мурованої фортеці розпочав у 1564 році князь Микола Радзивілл, знаний за прізвиськом Чорний. Це була споруда у стилі бароко з елементами ренесансу та готики, а для захисту поставили 18 гармат і ливарню.

У XVII столітті замок пережив кілька облог, а козацькі підрозділи Богдана Хмельницького здобули його під час Визвольної війни. 1764 року російські військові пограбували й понищили замок, як пише zaxid.net. У 1812 році під час Наполеонівських воєн у мурах замку розгорнули військовий шпиталь.

Сьогодні ж Олицький замок входить до офіційного переліку Туристичних магнітів України, затвердженого Державним агентством розвитку туризму. Він є частиною Волинського краєзнавчого музею, і ще з цікавинок – кажуть, має систему з десь 15 підземель, сполучених колом та з виходами до сусіднього костелу і до бастіонів.

Ось який вигляд має Олицький замок на Волині: дивіться відео maksymzykcastl

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Палац Мйончинських.

Зовсім інша атмосфера чекає на туристів у селищі Луків біля Ковеля. Там стоїть двоповерховий палац графів Мйончинських, зведений наприкінці XVIII – на початку XIX століття у стилі ампір. Цікаво, що палац розбудували на місці старого замку, посередині чотиригранника колишніх оборонних мурів.

Будівля мала 2 поверхи й розгалужені підземелля – також залишки давнього замку, як пише volynnews.com. Центральний виступ головного фасаду тут оформлений чотирма колонами – це характерна ознака парадної шляхетської резиденції. Нині палац є пам'яткою архітектури місцевого значення.

А це палац Мйончинських та інші цікавинки селища Луків: дивіться відео Розбирайархітектуру

Обидві локації, на жаль, рідко потрапляють у маршрути стандартних турів на Волинь. Але вони розташовані за кілька годин їзди від Луцька, і дають чудову нагоду пізнати регіон у його справжньому, десь трохи напівзабутому вимірі. Для тих, хто вже бачив замок Любарта, палац Мйончинських та Олицький замок є логічним і сильним продовженням волинської подорожі.

Які ще цікаві туристичні магніти Волині варто побачити у 2026 році?