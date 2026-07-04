Це Таймс-Сквер у Нью-Йорку, Статуя Свободи та Гранд-Каньйон. І 24 Канал розповість саме про них докладніше.

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Чому Таймс-Сквер називають неоновим серцем світу?

США завжди вабили шукачів пригод своєю масштабністю, величними краєвидами та шаленою енергетикою. До Дня незалежності, а Штати святкують його 4 липня, хочемо відзначити кілька найзнаменитіших локацій країни, які б'ють усі рекорди популярності серед туристів.

Мандрівники з усього світу готові долати тисячі кілометрів, аби на власні очі побачити місця, які вони сотні разів споглядали на екранах кінотеатрів. І першим із них варто згадати саме Нью-Йорк, який часто називають головними туристичними воротами США.

Лише за рік це місто приймає близько десятка мільйонів іноземних гостей, а це майже 30% від усього закордонного турпотоку до Штатів. І епіцентром цього божевільного руху є легендарний Таймс-Сквер. Ця невелика площа, затиснута між 42 та 47 вулицями Мангеттену, щороку приваблює неймовірні 50 мільйонів відвідувачів.

Таймс-Сквер у Нью-Йорку є одним із найвпізнаваніших місць у США: дивіться відео StepwiseWonders

Гігантські світлодіодні екрани тут перетворюють ніч на день, а ще вражають яскраві бродвейські афіші та вуличні перформери. І як не згадати про постійний гул натовпу, що формує стійке відчуття перебування у центрі всесвіту.

Як Статуя Свободи стала символом надії?

Неможливо уявити подорож до США без зустрічі з Леді, яка велично височіє над гаванню Нью-Йорка. Статуя Свободи – це не просто колосальний монумент, а справжній історичний портал. Протягом десятиліть саме вона була першим, що бачили мільйони емігрантів, які прибували до Америки на кораблях у надії на нову долю.

Сьогодні туристи з усього світу бронюють квитки на пороми за кілька місяців наперед, аби піднятися на корону статуї та насолодитися панорамою хмарочосів Мангеттену. Цей монумент залишається вічним символом незалежності та демократії, який дарує кожному відвідувачу глибоке відчуття зв'язку з глобальною історією.

Статуя Свободи тривалий час була першим, що бачили люди, прибуваючи до США: дивіться відео MikeandAnn

Чим Гранд-Каньйон приваблює мільйони шукачів пригод?

Якщо східне узбережжя вражає урбаністичним масштабом, то американський Захід підкорює дикою первісною красою. Національний парк Гранд-Каньйон в Аризоні щорічно відвідують понад 6 мільйонів мандрівників. Цю гігантську ущелину, висічену річкою Колорадо протягом мільйонів років, вважають одним із семи природних чудес світу.

Більшість туристів обирають Південний край каньйону, який відкритий цілий рік і пропонує фантастичні оглядові майданчики вздовж 25-мильної траси Дезерт-В'ю-Драйв. Масштаби каньйону настільки грандіозні, що жодне фото не здатне передати гру світла й тіні на його різноколірних скелястих схилах на світанку.

Гранд-Каньйон вражає красою та масштабами: дивіться відео 4KWorldSerenity268

Гранд-Каньйон приносить регіону близько 1,2 мільярда доларів прибутку щороку. І безапеляційно залишається абсолютною меккою для любителів трекінгу та дикої природи.

Додамо, що окрім галасливого Нью-Йорка та величного Гранд-Каньйону, у США є безліч інших дивовижних куточків. Наприклад, неймовірний Вашингтон із його музеями Смітсонівського інституту, унікальний та багатокультурний Новий Орлеан, який вважають колискою джазу, або ж знаменитий Єллоустоунський національний парк, розташований на території супервулкана.