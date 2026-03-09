Майбутня Роксолана молилась тут: де розташована одна з найстаріших дерев'яних церков в Україні

У невеликому місті Рогатин на Івано-Франківщині стоїть ця споруда з потемнілого дерева – з трищаблевою дзвіницею і масивними вінцями колод. Це церква Святого Духа, один із найстаріших дерев'яних храмів України.

А розташована вона на вулиці, що має ім'я Роксолани, і кажуть, що та молилася у дитинстві саме у цій церкві. З посиланням на Укрінформ розповідаємо про це докладніше.

У Рогатині є дерев'яна церква часів Роксолани: чим вона особлива?

Настя Лісовська – майбутня Хюррем-султан, дружина Сулеймана Пишного – народилась у Рогатині десь на початку XVI століття. Приблизно у 1520 році її захопили у полон під час татарського набігу на місто, далі жінка потрапила до Стамбула через кримські ринки та зрештою постала перед очі Сулейману.

Її батько Гаврило Лісовський служив парохом у Рогатині. І є версія, що саме у церкві Святого Духа, тож маленькою дівчинкою Настя могла молитися саме там і торкатися саме її стін. Як зазначає UkrainaIncognita, місцева легенда у цьому не сумнівається, але є нюанс.

Який вигляд має рогатинська церква Святого Духа у наші дні / Фото ukrainian_travels

Річ у тім, що Роксолана померла у 1558 році, а церкву, кажуть, поставили пізніше. Офіційно датою зведення церкви називають 1598 рік. А проте деякі дослідники її будівництво вбачають у давніші часи, до 1492 року або навіть раніше. Тож хто зна, легенда дійсно може бути правдивою.

Сама церква зведена у давньогалицькому типі дерев'яної архітектури – три зруби з одним підвищеним центральним, і жодного цвяха у конструкції. Із заходу до неї примикає триярусна дзвіниця XVII століття, що нагадує оборонну вежу. А під землею від храму веде підземний хід до сусідньої церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Особливу художню цінність становить п'ятиярусний іконостас 1650 року у стилі ренесансно-барокового різьблення – один із трьох найстаріших і мистецьки найдосконаліших іконостасів, що збереглись в Україні. У 1983 році церкві дали статус музею-пам'ятки архітектури та живопису XVI – XIX століть, а у 2013 році додали до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Панорамні краєвиди на церкву Святого Духа у Рогатині: дивіться відео zanebokray

