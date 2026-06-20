Канзас-Сіті – мегаполіс у самому серці США, знаний справжньою американською гостинністю. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому стадіон "Ергоухед" називають акустичним пеклом для суперників?

Головною ареною футбольного свята у Канзас-Сіті у США стане легендарний стадіон "Ергоухед", який на час турніру офіційно перейменували на "Канзас-Сіті Стедіум". Тут вже відбувся поєдинок 16 червня між чинними чемпіонами світу збірною Аргентини та Алжиром, який завершився із рахунком 3:0 та з гарячим хет-триком легендарного Ліонеля Мессі.

Загалом арена прийме 6 поєдинків Мундіалю, серед яких буде й матч 1/16 фіналу 3 липня та чвертьфінальна битва 11 липня. Сам стадіон є домом для дуже популярної у США команди з американського футболу "Канзас-Сіті Чіфс", але найбільш відомий він як одна з найгучніших спортивних споруд планети, де фанати регулярно встановлюють світові рекорди з шуму.

Ось який вигляд має Канзас-Сіті у США: дивіться відео DroneSnap

Річ у тім, що тамтешні трибуни збудовані у формі крутої замкненої чаші, яка працює як гігантський рупор і спрямовує весь гуркіт назад на поле. Крім того, арена славиться на всі США своїми величезними парковками, де перед матчами влаштовують масштабні пікніки.

Чим дивуватиме гостей Канзас-Сіті – "Париж на рівнинах"?

Сам Канзас-Сіті, який лагідно називають "Парижем на рівнинах" за його розслаблену атмосферу, є досить цікавим містом для туристів. Чого варті тільки понад 200 фонтанів та розкішні джаз-клуби, що зберегли дух епохи Сухого закону. Тим, хто шукає вишукані ресторани та мистецтво, сподобається район Crossroads, а любителям нічного життя – Westport.

Ще один важливий для гостей міста район – Country Club Plaza. Це унікальний архітектурний комплекс просто неба у вишуканому іспанському стилі, відомий якраз згаданими вище розкішними фонтанами, вежами, магазинами та, звісно, розмаїттям ресторанів.

Що робити та що подивитися у Канзас-Сіті: дивіться відео IslandHopperTV

Обов'язково варто завітати до Національного музею Першої світової війни, де розгорнеться офіційний FIFA Fan Festival з 18 днями безплатних розваг та трансляцій. Ця грандіозна фан-зона розрахована на 25 000 людей, а її головною фішкою є гігантський вхід у формі 20-метрового серця, що символізує гостинність цього американського регіону.

І, звісно, жодна подорож до Канзас-Сіті не буде повною без дегустації знаменитого місцевого барбекю, яке вважають найкращим у США, і яке, до слова, часто готують просто під стінами стадіону "Ергоухед". Відтак місто пропонує ідеальний мікс спортивного драйву та американської гостинності, що залишає слід у серці кожного мандрівника.