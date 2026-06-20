Канзас-Сити – мегаполис в самом сердце США, известный своим подлинным американским гостеприимством. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Почему стадион "Эргоухед" называют акустическим адом для соперников?

Главной ареной футбольного праздника в Канзас-Сити в США станет легендарный стадион "Эргоухед", который на время турнира официально переименовали в "Канзас-Сити Стэдиум". Здесь уже состоялся матч 16 июня между действующими чемпионами мира сборной Аргентины и Алжиром, который завершился со счётом 3:0 и с ярким хет-триком легендарного Лионеля Месси.

Всего на этой арене состоится 6 поединков Мундиаля, в том числе матч 1/16 финала 3 июля и четвертьфинальная встреча 11 июля. Сам стадион является домашней ареной популярной в США команды по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс", но наиболее известен он как одно из самых шумных спортивных сооружений планеты, где фанаты регулярно устанавливают мировые рекорды по уровню шума.

Вот как выглядит Канзас-Сити в США: смотрите видео DroneSnap

Дело в том, что местные трибуны построены в форме крутой замкнутой чаши, которая работает как гигантский рупор и направляет весь грохот обратно на поле. Кроме того, арена славится на все США своими огромными парковками, где перед матчами устраивают масштабные пикники.

Чем удивит гостей Канзас-Сити – "Париж на равнинах"?

Сам Канзас-Сити, который ласково называют "Парижем на равнинах" за его непринуждённую атмосферу, является довольно интересным городом для туристов. Чего стоят только более 200 фонтанов и роскошные джаз-клубы, сохранившие дух эпохи Сухого закона. Тем, кто ищет изысканные рестораны и искусство, понравится район Crossroads, а любителям ночной жизни – Westport.

Еще один важный для гостей города район – Country Club Plaza. Это уникальный архитектурный комплекс под открытым небом в изысканном испанском стиле, известный именно упомянутыми выше роскошными фонтанами, башнями, магазинами и, конечно же, разнообразием ресторанов.

Чем заняться и что посмотреть в Канзас-Сити: смотрите видео IslandHopperTV

Обязательно стоит посетить Национальный музей Первой мировой войны, где пройдет официальный FIFA Fan Festival с 18 днями бесплатных развлечений и трансляций. Эта грандиозная фан-зона рассчитана на 25 000 человек, а её главной изюминкой является гигантский вход в форме 20-метрового сердца, символизирующего гостеприимство этого американского региона.

И, конечно же, ни одно путешествие в Канзас-Сити не будет полным без дегустации знаменитого местного барбекю, которое считается лучшим в США и, кстати, которое часто готовят прямо у стен стадиона "Эргоухед". Таким образом, город предлагает идеальное сочетание спортивного азарта и американского гостеприимства, оставляющего след в сердце каждого путешественника.