Мало хто обирає Індію для подорожі, а дарма: які місця тут справді вражають

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Своїми рекомендаціями поділилася письменниця Пунам Бінаяк, яка народилася в Індії та багато років подорожує країною. У колонці для Business Insider вона назвала 3 місця, які радить відвідати кожному, хто вперше приїжджає до Індії, а також 2 популярні пам'ятки, які, на її думку, не виправдовують очікувань.

Які місця в Індії варто побачити насамперед?

Першою у списку рекомендацій Пунам Бінаяк опинилася одна з найвідоміших архітектурних пам'яток світу – Тадж-Махал. Білий мармуровий мавзолей розташований в місті Агра. Його звели за наказом імператора Шах-Джахана на згадку про дружину. Мандрівниця переконана, що цю споруду варто побачити навіть тим, хто має в Індії зовсім мало часу.

Тадж-Махал / фото Canva

Щоб роздивитися мавзолей без великої кількості людей і сильної спеки, Пунам радить приходити до Східних або Західних воріт ще до світанку. Важливо також врахувати, що щоп'ятниці пам'ятка зачинена для відвідувачів.

Після огляду Тадж-Махалу туристам варто перейти на протилежний берег річки Ямуна, де розташований старовинний сад Мехтаб-Баг. Звідти відкривається краєвид на мавзолей, а відвідувачів значно менше. Вхід для іноземців коштує 300 рупій – це трохи більше ніж 3 долари.

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Сади Мехтаб-Баг / фото Canva

Ще одне місце, яке особливо запам'яталося мандрівниці, – Варанасі. Це одне з найдавніших міст світу, розташоване на березі Гангу – священної річки для індусів. Головна рекомендація Пунам для відвідувачів – не пропустити Ганга-аарті, щовечірню релігійну церемонію на честь річки. Її проводять на Дашашвамедху – одному з численних кам'яних спусків до води.

Дашашвамедх Гхат / фото Canva

Загалом у місті налічується понад 80 таких місць. Під час обряду жерці розгойдують великі латунні світильники, а навколо лунають дзвони та релігійні співи. Церемонія відкрита для всіх охочих і не потребує оплати. Вона триває приблизно 45 хвилин та починається після заходу сонця. Щоб зайняти зручне місце на сходах, Пунам радить приходити за 30 – 45 хвилин до початку.

Де в Індії шукати тишу та мальовничі краєвиди?

Ще одна рекомендація мандрівниці – лагуни штату Керала, розташованого на півдні Індії. Уздовж узбережжя тут простягається ціла мережа водойм, озер і каналів. Найкращий спосіб дослідити цю місцевість, на думку Пунам, – провести ніч на кеттувалламі.

Це традиційна рисова баржа, яку переобладнали на плавучий будинок. Найпопулярнішим місцем для таких подорожей є місто Алаппужа. Проте мандрівниця застерігає: канали там настільки заповнені човнами, що нагадують автомобільну дорогу в годину пік.

Місто Алаппужа / фото Augustus Binu

Тим, хто хоче насолодитися спокоєм і природою, вона радить звернути увагу на Валіяпарамбу в окрузі Касарагод, на півночі Керали. Ця мальовнича водойма оточена мангровими заростями та кокосовими пальмами. Крім того, тут мешкає близько 90 видів птахів.

Вартість ночівлі на човні залежить від умов і становить від 8 тисяч до понад 25 тисяч рупій. Зазвичай харчування вже включене у ціну. Найсприятливішим періодом для такої подорожі вважають місяці з жовтня до березня.

Які дві популярні пам'ятки Індії мандрівниця радить оминути?

Не всі відомі туристичні місця залишили у Пунам позитивні враження. Одне з них – Храм Лотоса в Делі. Споруда нагадує квітку та складається з 27 мармурових пелюсток. Зовні храм справді вразив мандрівницю, однак повторно заходити всередину вона б не стала.

Під час одного з відвідувань у суботу Пунам простояла в черзі приблизно 30 – 35 хвилин, але огляд самої зали зайняв лише близько 5 хвилин. До того ж фотографувати всередині заборонено, а статуй та зображень немає. Тому замість очікування в черзі мандрівниця радить прогулятися безкоштовними садами навколо храму та басейнів.

Ще одна пам'ятка, яка, на її думку, не варта тривалого перебування, – це Ворота Індії в Мумбаї. Це велика арка з жовтого базальту, споруджена у 1924 році на честь візиту британського короля Георга V. Пунам визнає, що споруда справляє враження, проте звичайне відвідування найчастіше обмежується фотографуванням. Зробити вдалий знімок також непросто через велику кількість туристів.

Натомість вона пропонує сісти на пором неподалік арки та приблизно за годину дістатися острова Елефанта. Там можна побачити стародавні храми, вирізьблені безпосередньо у скелях і присвячені індуському богові Шиві. Ці пам'ятки входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.