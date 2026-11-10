Мало кто выбирает Индию для путешествия, а зря: здесь есть места, которые действительно впечатляют

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Своими рекомендациями поделилась писательница Пунам Бинаяк, которая родилась в Индии и много лет путешествует по стране. В колонке для Business Insider она назвала 3 места, которые советует посетить каждому, кто впервые приезжает в Индию. А также 2 популярные достопримечательности, которые, по ее мнению, не оправдывают ожиданий.

Какие места в Индии стоит увидеть в первую очередь?

Первым в списке рекомендаций Пунам Бинаяк оказался один из самых известных архитектурных памятников мира – Тадж-Махал. Белый мраморный мавзолей расположен в городе Агра. Его возвели по приказу императора Шах-Джахана в память о супруге. Путешественница убеждена, что это сооружение стоит увидеть даже тем, у кого в Индии совсем мало времени.

Тадж-Махал / фото Canva

Чтобы осмотреть мавзолей без большого скопления людей и сильной жары, Пунам советует приходить к Восточным или Западным воротам еще до рассвета. Важно также учесть, что каждую пятницу достопримечательность закрыта для посетителей.

После осмотра Тадж-Махала туристам стоит перейти на противоположный берег реки Ямуны, где расположен старинный сад Мехтаб-Баг. Оттуда открывается вид на мавзолей, а посетителей значительно меньше. Вход для иностранцев стоит 300 рупий – это чуть больше 3 долларов.

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Сады Мехтаб-Баг / фото Canva

Еще одно место, которое особенно запомнилось путешественнице, – Варанаси. Это один из древнейших городов мира, расположенный на берегу Ганга – священной реки для индуистов. Главная рекомендация Пунам для посетителей – не пропустить Ганга-аарти, ежевечернюю религиозную церемонию в честь реки. Ее проводят на Дашашвамедхе – одном из многочисленных каменных спусков к воде.

Дашашвамедх Гхат / фото Canva

Всего в городе насчитывается более 80 таких мест. Во время обряда жрецы раскачивают большие латунные светильники, а вокруг раздаются колокола и религиозные песнопения. Церемония открыта для всех желающих и бесплатна. Она длится примерно 45 минут и начинается после захода солнца. Чтобы занять удобное место на лестнице, Пунам советует приходить за 30 – 45 минут до начала.

Где в Индии искать тишину и живописные пейзажи?

Еще одна рекомендация путешественницы – лагуны штата Керала, расположенного на юге Индии. Вдоль побережья здесь простирается целая сеть водоемов, озер и каналов. Лучший способ исследовать эту местность, по мнению Пунам, – провести ночь на кеттувалламе.

Это традиционная рисовая баржа, переоборудованная в плавучий дом. Самым популярным местом для таких путешествий является город Алаппужа. Однако путешественница предупреждает: каналы там настолько заполнены лодками, что напоминают автомобильную дорогу в час пик.

Город Алаппужа / фото Augustus Binu

Тем, кто хочет насладиться спокойствием и природой, она советует обратить внимание на Валияпарамбу в округе Касарагод, на севере Кералы. Этот живописный водоем окружен мангровыми зарослями и кокосовыми пальмами. Кроме того, здесь обитает около 90 видов птиц.

Стоимость ночлега на лодке зависит от условий и составляет от 8 тысяч до более 25 тысяч рупий. Обычно питание уже включено в цену. Наиболее благоприятным периодом для такого путешествия считаются месяцы с октября по март.

Какие две популярные достопримечательности Индии путешественница советует обойти стороной?

Не все известные туристические места оставили у Пунам положительные впечатления. Одно из них – храм Лотоса в Дели. Сооружение напоминает цветок и состоит из 27 мраморных лепестков. Снаружи храм действительно поразил путешественницу, однако повторно заходить внутрь она бы не стала.

Во время одного из посещений в субботу Пунам простояла в очереди примерно 30–35 минут, но осмотр самого зала занял всего около 5 минут. К тому же фотографировать внутри запрещено, а статуй и изображений нет. Поэтому вместо ожидания в очереди путешественница советует прогуляться по бесплатным садам вокруг храма и бассейнов.

Еще одна достопримечательность, которая, по ее мнению, не стоит длительного пребывания, – это Ворота Индии в Мумбаи. Это большая арка из желтого базальта, построенная в 1924 году в честь визита британского короля Георга V.

Пунам признает, что сооружение производит впечатление, однако обычное посещение чаще всего ограничивается фотографированием. Сделать удачный снимок также непросто из-за большого количества туристов.

Вместо этого она предлагает сесть на паром недалеко от арки и примерно через час добраться до острова Элефанта. Там можно увидеть древние храмы, высеченные прямо в скалах и посвященные индуистскому богу Шиве. Эти памятники входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.