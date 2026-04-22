Де народився Дональд Туск і чому це місто дуже люблять туристи
- Дональд Туск народився у Гданську – місті, де розпочалася Друга світова війна і зародився рух "Солідарність".
- Гданськ відомий багатою історією та Музеєм Другої світової війни, а ще Королівським трактом із Довгим ринком.
Це місто на балтійському узбережжі Польщі зібрало в собі більше історії, ніж чимало знаних європейських столиць. Тут почалася Друга світова війна, зародився рух "Солідарність", а ще – з'явився на світ один із найвпливовіших політиків сучасної Європи.
Мовиться про Дональда Туска, і про місто Гданськ. Завдяки матеріалам viator.com розповідаємо про все це докладніше.
Місто, де розпочалася Друга світова війна і народився Дональд Туск: навіщо їхати до Гданська?
Дональд Францішек Туск народився у Гданську 22 квітня 1957 року у родині робітників, як зазначає Britannica. Там само він і виріс, закінчив історичний факультет місцевого університету, і з молодих років долучився до "Солідарності". Цей студентський та профспілковий рух проти комуністичної влади зародився саме на суднобудівних корабельнях Гданська у 1980 році.
Туск зробив блискучу кар'єру у політиці та дипломатії. Він обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі у 2007 – 2014 роках, і знову посів її з грудня 2023 року. А також став другим загалом та першим польським президентом Європейської ради у 2014 – 2019 роках. З 2019 до 2022 очолював Європейську народну партію – найбільше загальноєвропейське партійне об'єднання Європи.
Щодо його рідного Гданська, то це портове місто з понад тисячолітньою історією – перша письмова згадка датована 997 роком. І саме тут 1 вересня 1939 року перший постріл Другої світової війни пролунав біля укріплення Вестерплатте, а невеликий гарнізон тримав оборону проти нацистів сім днів.
Сьогодні Вестерплатте – частина Музею Другої світової війни, відкритого у 2017 році. Його визнають одним із найважливіших меморіальних музеїв Європи – це 5000 квадратних метрів експозицій, тисячі автентичних артефактів, мультимедійні інсталяції та унікальна архітектура будівлі, частково заглибленої під землю як символ руйнування.
Ось який вигляд має приморське польське місто Гданськ: дивіться відео MYGEMPICTURES
Головна туристична вісь міста – Королівський тракт, яким із 1457 року в'їжджали польські королі. Ним виходять до Довгого ринку – витягнутої площі з Ратушею XIV століття, фонтаном Нептуна XVII століття та Двором Артуса – колишнім купецьким клубом, нині музеєм.
Цікаво знати: під час Другої світової Гданськ зруйнували майже вщент, але поляки опісля взялися до копіткого відновлення. Фасади Старого міста (враховуючи згадані Ратушу та фонтан) відтворювали за старовинними гравюрами й фото, тож сьогодні воно має такий самий вигляд, як у попередню епоху.
Поруч – Вулиця Марацька, де у ювелірних крамницях можна придбати бурштинові прикраси. Гданськ загалом є одним із визнаних світових центрів обробки цієї цінної скам'янілості. Варто також побачити костел Діви Марії – найбільшу цегляну церкву у світі, в якій одночасно можуть перебувати 25 тисяч людей.
Які ще цікаві туристичні міста Польщі варто відвідати у 2026?
Вроцлав збудований на 12 островах, розділених каналами річки Одра – саме тому місто називають "Венецією Східної Європи". Острови з'єднані між собою більш ніж сотнею мостів, а ще містом розкидані бронзові фігурки гномів – колись це був символ політичного протесту, а тепер – туристична родзинка.
Краків традиційно вважають одним із туристичних скарбів країни. Його середньовічна архітектура та затишні бруковані вулиці щороку приваблюють мільйони гостей. Головні пам'ятки – площа Ринок, Вавельський замок і Музей фабрики Шиндлера – розташовані компактно і легко доступні пішки.
Часті питання
