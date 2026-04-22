Речь идет о Дональде Туске, и о городе Гданьск. Благодаря материалам viator.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Пляжный сезон в Польше: 5 курортов, где Балтийское море самое теплое

Город, где началась Вторая мировая война и родился Дональд Туск: зачем ехать в Гданьск?

Дональд Францишек Туск родился в Гданьске 22 апреля 1957 года в семье рабочих, как отмечает Britannica. Там же он и вырос, закончил исторический факультет местного университета, и с молодых лет присоединился к "Солидарности". Это студенческое и профсоюзное движение против коммунистической власти зародилось именно на судостроительных верфях Гданьска в 1980 году.

Туск сделал блестящую карьеру в политике и дипломатии. Он занимал должность премьер-министра Польши в 2007 – 2014 годах, и снова занял ее с декабря 2023 года. А также стал вторым в целом и первым польским президентом Европейского совета в 2014 – 2019 годах. С 2019 до 2022 возглавлял Европейскую народную партию – крупнейшее общеевропейское партийное объединение Европы.

Что касается его родного Гданьска, то это портовый город с более чем тысячелетней историей – первое письменное упоминание датировано 997 годом. И именно здесь 1 сентября 1939 года первый выстрел Второй мировой войны прозвучал возле укрепления Вестерплатте, а небольшой гарнизон держал оборону против нацистов семь дней.

Сегодня Вестерплатте – часть Музея Второй мировой войны, открытого в 2017 году. Его признают одним из важнейших мемориальных музеев Европы – это 5000 квадратных метров экспозиций, тысячи аутентичных артефактов, мультимедийные инсталляции и уникальная архитектура здания, частично углубленного под землю как символ разрушения.

Вот как выглядит приморский польский город Гданьск: смотрите видео

Главная туристическая ось города – Королевский тракт, по которому с 1457 года въезжали польские короли. По нему выходят к Долгому рынку – вытянутой площади с Ратушей XIV века, фонтаном Нептуна XVII века и Двором Артуса – бывшим купеческим клубом, ныне музеем.

Интересно знать: во время Второй мировой Гданьск разрушили почти до основания, но поляки после взялись за кропотливое восстановление. Фасады Старого города (включая упомянутые Ратушу и фонтан) воспроизводили по старинным гравюрам и фото, поэтому сегодня он выглядит так же, как в предшествующую эпоху.

Рядом – Улица Марацкая, где в ювелирных магазинах можно приобрести янтарные украшения. Гданьск в целом является одним из признанных мировых центров обработки этой ценной окаменелости. Стоит также увидеть костел Девы Марии – самую большую кирпичную церковь в мире, в которой одновременно могут находиться 25 тысяч человек.

Какие еще интересные туристические города Польши стоит посетить в 2026?