Не лише Софія Київська: цей собор вважають одним із найстаріших в Україні

Коли згадують про найдавніші храми України, перше, що спадає на думку – Софія Київська. Але у Чернігові стоїть собор, який багато дослідників вважають ще старшим.

Мовиться про Спасо-Преображенський собор. І з посиланням на IGotoWorld розповімо про це докладніше.

Дивіться також Де народився Олександр Довженко та що подивитися на батьківщині автора "Зачарованої Десни"

Йому скоро тисяча років: де стоїть собор, який пережив монголів, пожежу і дві світові війни?

Спасо-Преображенський собор у Чернігові, за оцінкою багатьох науковців, може бути найдавнішим збереженим архітектурним пам'ятником Русі. Його будівництво розпочав князь Мстислав Володимирович – син Володимира Великого і брат Ярослава Мудрого – приблизно у 1033 – 1034 роках.

У 1036 році Мстислав раптово помер на полюванні, на той момент стіни собору сягали лише висоти вершника на коні. А проте князя поховали просто всередині недобудованої споруди. Добудовував собор уже Святослав Ярославич, і це сталося приблизно через 30 років після закладення, як зазначає medievalblackseaproject.princeton.edu.

Собор зведено у візантійській традиції – тут хрестовобанева конструкція, три нави й масивні стіни завтовшки до 2 метрів. Розміри споруди – 33 на 22 метри за висоти у 29 метрів. Усередині збереглися фрагменти первісних фресок XI століття, а також фрески XVII – XVIII століть, які наносили вже під час відновлення собору після численних пошкоджень.

Позолочення куполів, яке ми можемо бачити сьогодні, датують 1891 роком – і це оригінальна позолота, яка збереглася без змін досі. Навіть попри список випробувань собору, що дійсно вражає – від монгольської навали 1239 року до масштабної пожежі XVIII століття.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Ось який вигляд має Спасо-Преображенський собор у Чернігові: дивіться відео

А ще й у радянські часи собор перетворювали на музей атеїзму та антирелігійної пропаганди. Та собор досі стоїть, ба більше – функціонує як церква і залишається головною архітектурною домінантою Чернігова (він розташований у самому серці міста на Преображенській).

Зауважте, що Чернігів лежить за 130 кілометрів на північ від Києва. Тобто їхати туди зі столиці близько двох годин автобусом або маршруткою, автомобілем може бути трохи швидше.

Цікавий факт: на початку 2030-х собору виповниться 1000 років – і це робить його одним із небагатьох тисячолітніх архітектурних пам'яток, що не просто збереглися, а й досі стоять на тому самому місці, де їх заклали.

Які ще цікаві туристичні магніти Чернігівщини варто відвідати?