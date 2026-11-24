Про те, чим Берлін приваблює мандрівників у холодну пору року, розповів журналіст Пол Салліван у матеріалі для видання The Guardian. Автор живе в німецькій столиці з 2008. За його словами, попри морозну погоду, зима має чимало переваг для туристів.

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Чим Берлін дивує туристів наприкінці осені та взимку?

Коли наприкінці листопада з дерев опадає останнє жовте листя, у Берліні починають працювати різдвяні ярмарки. Місто прикрашають святковими вогнями, а на вулицях з'являються торгові ятки з гарячими напоями, солодощами та їжею на грилі. За словами Пола Саллівана, у німецькій столиці працює понад 100 різдвяних ярмарків.

Серед них є як невеликі районні майданчики з вуличною їжею, так і масштабні святкові локації біля відомих пам'яток. Відвідати їх можна біля Humboldt Forum, Gendarmenmarkt, Potsdamer Platz та Alexanderplatz. На двох останніх локаціях також облаштовують ковзанки. Крім того, у різдвяний період можна послухати концерти в Берлінському соборі або Konzerthaus.

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Gendarmenmarkt / фото Canva

Де в Берліні можна зігрітися та скуштувати місцеву кухню?

У холодну погоду туристи можуть завітати до місцевих кав'ярень, де облаштовують затишні тераси з пледами та обігрівачами. Наприклад, у закладі Anna Blume в районі Пренцлауер-Берг подають фірмову каву та гарячий шоколад зі збитими вершками.

Ще одне місце, яке рекомендує журналіст, – це кондитерська Buchwald. Вона працює з 1852 року та відома традиційним десертом Baumkuchen (це багатошаровий пиріг, розріз якого нагадує річні кільця дерева).

Для вечірнього відпочинку Пол Салліван радить бари Becketts Kopf у Пренцлауер-Берзі та Geist im Glas у Нойкельні. А охочим скуштувати традиційні німецькі страви варто звернути увагу на місцеві паби Dicke Wirtin, Metzer Eck та Max / Moritz.

Які культурні локації та маршрути варто відвідати взимку?

Ще одна перевага зимової подорожі до Берліна – це менша кількість туристів у музеях, галереях і театрах. Винятком стають періоди проведення великих культурних заходів. Наприклад, з 10 до 21 лютого 2027 року в місті відбуватиметься Берлінський міжнародний кінофестиваль Berlinale. Також із 22 до 31 січня запланований фестиваль CTM, присвячений експериментальній музиці та мистецтву.

У сонячні зимові дні можна вирушити на прогулянку вздовж каналу Ландвер. Маршрут завдовжки приблизно 11 кілометрів проходить через кілька районів Берліна. Дорогою можна побачити нову національну галерею та німецький музей техніки.

Де розташований Берлін: дивитись на картах