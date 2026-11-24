О том, чем Берлин привлекает путешественников в холодное время года, рассказал журналист Пол Салливан в материале для издания The Guardian. Автор живет в немецкой столице с 2008 года. По его словам, несмотря на морозную погоду, зима имеет немало преимуществ для туристов.

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Чем Берлин удивляет туристов в конце осени и зимой?

Когда в конце ноября с деревьев опадает последняя желтая листва, в Берлине начинают работать рождественские ярмарки. Город украшают праздничными огнями, а на улицах появляются торговые лавки с горячими напитками, сладостями и едой на гриле. По словам Пола Салливана, в немецкой столице работает более 100 рождественских ярмарок.

Среди них есть как небольшие районные площадки с уличной едой, так и масштабные праздничные локации возле известных достопримечательностей. Посетить их можно возле Humboldt Forum, Gendarmenmarkt, Potsdamer Platz и Alexanderplatz. На двух последних площадках также устраивают катки. Кроме того, в рождественский период можно послушать концерты в Берлинском соборе или Konzerthaus.

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Gendarmenmarkt / фото Canva

Где в Берлине можно согреться и попробовать блюда местной кухни?

В холодную погоду туристы могут заглянуть в местные кафе, где устраивают уютные террасы с пледами и обогревателями. Например, в заведении Anna Blume в районе Пренцлауэр-Берг подают фирменный кофе и горячий шоколад со взбитыми сливками.

Еще одно место, что рекомендует журналист, – это кондитерская Buchwald. Она работает с 1852 года и известна традиционным десертом Baumkuchen (это многослойный пирог, срез которого напоминает годичные кольца дерева).

Для вечернего отдыха Пол Салливан советует бары Becketts Kopf в Пренцлауэр-Берге и Geist im Glas в Нойкельне. А тем, кто хочет попробовать традиционные немецкие блюда, стоит обратить внимание на местные пабы Dicke Wirtin, Metzer Eck и Max / Moritz.

Какие культурные объекты и маршруты стоит посетить зимой?

Еще одно преимущество зимнего путешествия в Берлин – меньшее количество туристов в музеях, галереях и театрах. Исключением становятся периоды проведения больших культурных мероприятий. Например, с 10 по 21 февраля 2027 года в городе будет проходить Берлинский международный кинофестиваль "Берлинале". Также с 22 по 31 января запланирован фестиваль CTM, посвященный экспериментальной музыке и искусству.

В солнечные зимние дни можно отправиться на прогулку вдоль канала Ландвер. Маршрут протяженностью примерно 11 километров проходит через несколько районов Берлина. По дороге можно увидеть новую национальную галерею и немецкий музей техники.

Где находится Берлин: смотреть на картах