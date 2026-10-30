Найдовша назва міста у світі має аж 168 літер: чому туди щороку приїжджають мільйони туристів

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У 2025 році Бангкок відвідали майже 57 мільйонів туристів, що зробило його найпопулярнішим туристичним напрямком серед 77 провінцій Таїланду. За даними Міністерства туризму та спорту країни, на які посилається ThailandStats, столиця прийняла понад 24,9 мільйона іноземців.

Чим Бангкок може здивувати туристів?

Бангкок має чимало особливостей, про які мандрівники можуть навіть не здогадуватися. Наприклад, повна офіційна назва столиці Таїланду складається зі 168 літер і вважається найдовшою назвою міста у світі. Проте місцеві жителі зазвичай називають його коротше – Крунг-Тхеп.

Ще одна цікавинка – це різнокольорові таксі. На вулицях Бангкока можна побачити рожеві, жовто-зелені та червоно-сині автомобілі. Кольори позначають різні компанії-перевізники, але не впливають на вартість поїздки. Місто також називають "Венецією Сходу", адже історично воно розвивалося навколо численних каналів.

Таксі у Бангкоку / фото Canva

Цікавою є й історія популярного енергетичного напою Red Bull. Його оригінальну версію під назвою Krating Daeng створили в Таїланді у 1976 році. Згодом напій адаптували для міжнародного ринку разом з австрійським бізнес-партнером, після чого він став відомим у світі як Red Bull.

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Які історичні пам'ятки Бангкока варто побачити туристам?

Великий королівський палац

Великий королівський палац – одна з головних пам'яток Бангкока. Комплекс вражає архітектурою, декоративними деталями та численними статуями. Його історія почалася ще у 1782 році, коли палац став резиденцією тайських королів за правління Рами I. На території можна побачити розкішні будівлі з прикрашеними дахами та оздобленням, характерним для тайської архітектури. Туристам варто бути готовими до великої кількості відвідувачів і тривалої прогулянки під спекотним сонцем.

Великий королівський палац / фото Canva

Новий королівський палац

Ще одна цікава архітектурна пам'ятка – новий палац, який і сьогодні є королівською резиденцією. Його створили за задумом короля Рами V, який любив подорожувати та захоплювався європейською архітектурою. Наприклад, під час будівництва надихалися французьким Версалем.

Буддійські святині

У Бангкоку налічується понад 400 буддійських храмів, тому обмежуватися лише найвідомішими пам'ятками не варто. Навіть під час звичайної прогулянки містом можна натрапити на невеликі святині, які заслуговують на увагу. Серед найвідоміших храмів:

Ват Арун – храм Світанку, розташований на березі річки. Його вирізняє незвичайне оздоблення з порцеляни. Дістатися сюди можна невеликим поромом, який курсує від іншого берега.

Ват Арун / фото Mastertongapollo

Ват Пхо – храм Лежачого Будди. Тут розташована величезна статуя завдовжки 43 метри, оздоблена золотом і перламутром.

– храм Лежачого Будди. Тут розташована величезна статуя завдовжки 43 метри, оздоблена золотом і перламутром. Ват Пхра Кео – храм Смарагдового Будди, який розташований на території Великого королівського палацу.

– храм Смарагдового Будди, який розташований на території Великого королівського палацу. Ват Трайміт – святиня, де зберігається найбільша в Таїланді статуя Будди, повністю виготовлена із золота. Храм розташований неподалік великих воріт Чайна-тауна.

Під час відвідування храмів важливо дотримуватися місцевих правил. Плечі та коліна мають бути прикриті, а головний убір потрібно знімати перед входом.

Золотий пагорб

Ще одна пам'ятка, яку варто включити до маршруту. Це місце особливо сподобається тим, хто хоче побачити панораму столиці з висоти. Щоб дістатися вершини, доведеться піднятися сходами та пройти кілька маршрутів навколо пагорба. Дорогою можна побачити незвичайні релігійні скульптури й декоративні елементи.

Де у Бангкоку можна відпочити від міської метушні?

Зелені легені Бангкока

Це зелена територія серед водних рукавів річки Чао Прайя, де замість щільної міської забудови можна побачити заболочені місцевості, рослинність і природні стежки. Щоб потрапити сюди, потрібно скористатися невеликим поромом від порту Klong Toey.

Після прибуття можна орендувати велосипед і вирушити досліджувати острів. Тут є храми, природоохоронні території, музеї бійцівських риб, оглядові вежі для спостереження за птахами та навіть плавучий ринок, який працює у вихідні. Для відвідувачів також облаштовані асфальтовані доріжки, дерев'яні настили та ґрунтові стежки.

Парк Лумпіні

Це великий громадський простір із водоймами, зонами відпочинку та майданчиками для дітей. Тут можна прогулятися, зайнятися спортом або просто провести кілька годин подалі від автомобільного руху та міської забудови. Окремою особливістю парку є можливість побачити великих варанів і черепах, які мешкають біля водойм.

Парк Лумпіні / фото TripAdvisor

Зоопарк Дусіт

Для сімей із дітьми одним із варіантів відпочинку може стати зоопарк Дусіт, розташований неподалік нового королівського палацу. На його території є озеленені зони, озеро з човнами та дитячі майданчики. Це місце підійде для неквапливої сімейної прогулянки, особливо якщо хочеться дати дітям можливість побігати та провести час на свіжому повітрі.

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