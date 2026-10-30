Самое длинное название города в мире состоит из целых 168 букв: почему туда приезжают миллионы туристов

Adv

В 2025 году Бангкок посетили 56,9 миллиона туристов, что сделало его самым популярным туристическим направлением среди 77 провинций Таиланда. По данным Министерства туризма и спорта страны, на которые ссылается ThailandStats, столица приняла более 24,9 миллиона иностранцев.

Чем Бангкок может удивить туристов?

У Бангкока есть немало особенностей, о которых путешественники могут даже не догадываться. Например, полное официальное название столицы Таиланда состоит из 168 букв и считается самым длинным названием города в мире. Однако местные жители обычно называют его короче – Крунг-Тхэп.

Еще одна интересная деталь – это разноцветные такси. На улицах Бангкока можно увидеть розовые, желто-зеленые и красно-синие автомобили. Цвета обозначают разные компании-перевозчики, но не влияют на стоимость поездки. Город также называют "Венецией Востока", ведь исторически он развивался вокруг многочисленных каналов.

Такси в Бангкоке / фото Canva

Интересна и история популярного энергетического напитка Red Bull. Его оригинальную версию под названием Krating Daeng создали в Таиланде в 1976 году. Впоследствии напиток адаптировали для международного рынка совместно с австрийским бизнес-партнером, после чего он стал известен во всем мире как Red Bull.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какие исторические достопримечательности Бангкока стоит увидеть туристам?

Большой королевский дворец

Большой королевский дворец – одна из главных достопримечательностей Бангкока. Комплекс впечатляет архитектурой, декоративными деталями и многочисленными статуями. Его история началась еще в 1782 году, когда дворец стал резиденцией тайских королей при правлении Рамы I.

На территории можно увидеть роскошные здания с украшенными крышами и орнаментами, характерными для тайской архитектуры. Туристам стоит быть готовыми к большому количеству посетителей и длительной прогулке под палящим солнцем.

Большой королевский дворец / фото Canva

Новый королевский дворец

Еще одна интересная архитектурная достопримечательность – новый дворец, который и сегодня является королевской резиденцией. Его создали по замыслу короля Рамы V, который любил путешествовать и увлекался европейской архитектурой. Например, при строительстве вдохновлялись французским Версалем.

Буддийские святыни

В Бангкоке насчитывается более 400 буддийских храмов, поэтому ограничиваться только самыми известными достопримечательностями не стоит. Даже во время обычной прогулки по городу можно наткнуться на небольшие святыни, заслуживающие внимания. Среди самых известных храмов:

Ват Арун – храм Рассвета, расположенный на берегу реки. Его отличает необычное убранство из фарфора. Добраться сюда можно на небольшом пароме, который курсирует с другого берега.

Ват Арун / фото Mastertongapollo

Ват Пхо – храм Лежащего Будды. Здесь находится огромная статуя длиной 43 метра, украшенная золотом и перламутром.

– храм Лежащего Будды. Здесь находится огромная статуя длиной 43 метра, украшенная золотом и перламутром. Ват Пхра Кео – храм Изумрудного Будды, расположенный на территории Большого королевского дворца.

– храм Изумрудного Будды, расположенный на территории Большого королевского дворца. Ват Траймит – святыня, где хранится самая большая в Таиланде статуя Будды, полностью изготовленная из золота. Храм расположен недалеко от больших ворот Чайна-тауна.

При посещении храмов важно соблюдать местные правила. Плечи и колени должны быть прикрыты, а головной убор нужно снимать перед входом.

Золотой холм

Еще одна достопримечательность, которую стоит включить в маршрут. Это место особенно понравится тем, кто хочет увидеть панораму столицы с высоты. Чтобы добраться до вершины, придется подняться по лестнице и пройти несколько маршрутов вокруг холма. По дороге можно увидеть необычные религиозные скульптуры и декоративные элементы.

Где в Бангкоке можно отдохнуть от городской суеты?

Зеленые легкие Бангкока

Это зеленая территория среди водных рукавов реки Чао Прайя, где вместо плотной городской застройки можно увидеть заболоченные местности, растительность и природные тропы. Чтобы попасть сюда, нужно воспользоваться небольшим паромом от порта Klong Toey.

По прибытии можно взять напрокат велосипед и отправиться исследовать остров. Здесь есть храмы, природоохранные территории, музеи бойцовых рыбок, смотровые башни для наблюдения за птицами и даже плавучий рынок, который работает по выходным. Для посетителей также обустроены асфальтированные дорожки, деревянные настилы и грунтовые тропы.

Парк Лумпини

Это большое общественное пространство с водоемами, зонами отдыха и детскими площадками. Здесь можно прогуляться, заняться спортом или просто провести несколько часов вдали от автомобильного движения и городской застройки. Отдельной особенностью парка является возможность увидеть больших варанов и черепах, обитающих у водоемов.

Парк Лумпини / фото TripAdvisor

Зоопарк Дусит

Для семей с детьми одним из вариантов отдыха может стать зоопарк Дусит, расположенный недалеко от нового королевского дворца. На его территории есть озелененные зоны, озеро с лодками и детские площадки. Это место подойдет для неспешной семейной прогулки, особенно если хочется дать детям возможность побегать и провести время на свежем воздухе.

Где находится Бангкок: смотреть на картах