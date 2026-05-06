Ви не повірите, що це Італія: маловідоме середньовічне місто наче застигло у часі

Багато людей ніколи не чули про Перуджу – місто в регіоні Умбрія, яке називають "зеленим серцем" Італії. На перший погляд, це місто зовсім не схоже на Італію – замість традиційної атмосфери Dolce Vita, тут здається, що потрапив кудись у середньовіччя.

Останніми роками мандрівники шукають маловідомі напрямки, які ще не заполонили натовпи туристів з телефонами. Тож, посилаючись на Lonely Planet, ми вирішили розповісти про маловідому Перуджу у центрі Італії.

Читайте також Не Пхукет чи Бангкок: це дешеве місто в Азії переживає туристичний бум

Що відомо про місто Перуджа в Італії?

Перуджа розташована за 140 кілометрів на північ від Риму. Це місто має дуже давню історію, адже його заснували племена етруски ще у 6 столітті до нашої ери. Після того як Рим завоював місто, воно зберегло своє стратегічне значення завдяки розташуванню на пагорбах. У середньовіччі Перуджа навіть повставала проти Ватикану, але Папа Павло III жорстоко придушив бунт і наказав збудувати фортецю Рокка Паоліна над старим містом, через що давні квартали були зруйновані.

Нині Перуджа – це вузькі вулички, арки та краєвиди на зелені пагорби. Оскільки місто стоїть на висоті, туристам доведеться багато підійматися і спускатися – зручне взуття обов'язкове. Перуджа менш туристична, а тому тут відчувається зовсім інша атмосфера ніж у Римі чи Неаполі.

Цікаво, що Перуджа популярне місто серед любителів музики з усього світу. Річ у тому, що тут ще з 1973 року щороку відбувається джазовий фестиваль Umbria Jazz, який триває 10 днів.

Місто Перуджа в Італії / Фото Depositphotos

Що побачити і що зробити туристам у Перуджі?

Прогулятися історичним центром міста.

Перуджа – це батьківщина італійських цукерок Baci Perugina. Любителям шоколаду варто завітати в інтерактивний музей Casa del Cioccolato Perugina, щоб дізнатися історію створення солодощів і продегустувати їх.

Відвідати сусіднє місто Дерута, яке є одним з найбільших центрів кераміки у світі, та селище Соломео, у якому роблять кашемір і вироби з нього.



Цукерки Baci Perugina, які створили у Перуджі / Фото Клаудії Горі для Lonely Planet

Як дістатися до Перуджі?

А тепер поговоримо про найприємніше – подорож у Перуджу підійде для бюджетних мандрівників. За даними kiwi.com, долетіти сюди з польського Кракова у травні можна всього за 2 тисячі гривень у дві сторони. Це навіть дешевше, ніж поїхати першим класом Інтерсіті зі Львова до Києва і назад.



Вартість квитків у Перуджу і назад до Кракова / Скриншот з kiwi.com

Перуджа – це те місто, де архітектура зупинилася у часі. У тихому провулку тут може здатися, що ви у середньовіччі, а з-за рогу зараз визирне лицар в обладунках. Однак ввечері, коли центр міста заповнюють студенти, приходить розуміння, що Перуджа – сучасне місто.

Що ще цікавого побачити в Італії?

Ще одне маловідоме місто, яке до того ж лежить на березі Адріатичного моря, це – Барі. Сюди також можна долетіти за копійки, щоправда – з Будапешта. Барі є популярним місцем для відпочинку серед італійців, а от туристи сюди майже не їдуть.

Раніше ми також розповідали, куди можна поїхати з Риму на один день, щоб побачити зовсім інші краєвиди. Часто у ці подорожі їздять саме місцеві, які на вихідних хочуть втекти від галасу міста і побути на природі.