Ви не повірите, що це Італія: маловідоме середньовічне місто наче застигло у часі
- Перуджа, розташована в регіоні Умбрія, відома своєю середньовічною архітектурою та багатою історією.
- Місто приваблює туристів джазовим фестивалем Umbria Jazz, а також музеєм шоколаду Casa del Cioccolato Perugina.
- Долетіти у Перуджу з Кракова і назад можна за 2 тисячі гривень.
Багато людей ніколи не чули про Перуджу – місто в регіоні Умбрія, яке називають "зеленим серцем" Італії. На перший погляд, це місто зовсім не схоже на Італію – замість традиційної атмосфери Dolce Vita, тут здається, що потрапив кудись у середньовіччя.
Останніми роками мандрівники шукають маловідомі напрямки, які ще не заполонили натовпи туристів з телефонами. Тож, посилаючись на Lonely Planet, ми вирішили розповісти про маловідому Перуджу у центрі Італії.
Що відомо про місто Перуджа в Італії?
Перуджа розташована за 140 кілометрів на північ від Риму. Це місто має дуже давню історію, адже його заснували племена етруски ще у 6 столітті до нашої ери. Після того як Рим завоював місто, воно зберегло своє стратегічне значення завдяки розташуванню на пагорбах. У середньовіччі Перуджа навіть повставала проти Ватикану, але Папа Павло III жорстоко придушив бунт і наказав збудувати фортецю Рокка Паоліна над старим містом, через що давні квартали були зруйновані.
Нині Перуджа – це вузькі вулички, арки та краєвиди на зелені пагорби. Оскільки місто стоїть на висоті, туристам доведеться багато підійматися і спускатися – зручне взуття обов'язкове. Перуджа менш туристична, а тому тут відчувається зовсім інша атмосфера ніж у Римі чи Неаполі.
Цікаво, що Перуджа популярне місто серед любителів музики з усього світу. Річ у тому, що тут ще з 1973 року щороку відбувається джазовий фестиваль Umbria Jazz, який триває 10 днів.
Що побачити і що зробити туристам у Перуджі?
- Прогулятися історичним центром міста.
- Перуджа – це батьківщина італійських цукерок Baci Perugina. Любителям шоколаду варто завітати в інтерактивний музей Casa del Cioccolato Perugina, щоб дізнатися історію створення солодощів і продегустувати їх.
- Відвідати сусіднє місто Дерута, яке є одним з найбільших центрів кераміки у світі, та селище Соломео, у якому роблять кашемір і вироби з нього.
Цукерки Baci Perugina, які створили у Перуджі / Фото Клаудії Горі для Lonely Planet
Як дістатися до Перуджі?
А тепер поговоримо про найприємніше – подорож у Перуджу підійде для бюджетних мандрівників. За даними kiwi.com, долетіти сюди з польського Кракова у травні можна всього за 2 тисячі гривень у дві сторони. Це навіть дешевше, ніж поїхати першим класом Інтерсіті зі Львова до Києва і назад.
Вартість квитків у Перуджу і назад до Кракова / Скриншот з kiwi.com
Перуджа – це те місто, де архітектура зупинилася у часі. У тихому провулку тут може здатися, що ви у середньовіччі, а з-за рогу зараз визирне лицар в обладунках. Однак ввечері, коли центр міста заповнюють студенти, приходить розуміння, що Перуджа – сучасне місто.
Що ще цікавого побачити в Італії?
Ще одне маловідоме місто, яке до того ж лежить на березі Адріатичного моря, це – Барі. Сюди також можна долетіти за копійки, щоправда – з Будапешта. Барі є популярним місцем для відпочинку серед італійців, а от туристи сюди майже не їдуть.
Раніше ми також розповідали, куди можна поїхати з Риму на один день, щоб побачити зовсім інші краєвиди. Часто у ці подорожі їздять саме місцеві, які на вихідних хочуть втекти від галасу міста і побути на природі.
Часті питання
Чому Перуджа є привабливим напрямком для туристів, які шукають маловідомі місця?
Перуджа є менш туристичним містом, тому тут відчувається зовсім інша атмосфера, ніж у більш відомих містах, таких як Рим чи Неаполь. Це місто пропонує вузькі вулички, арки та краєвиди на зелені пагорби, що створює унікальний досвід для мандрівників.
Які культурні заходи роблять Перуджу популярною серед любителів музики?
Перуджа відома серед любителів музики завдяки джазовому фестивалю Umbria Jazz, який проходить щороку з 1973 року і триває 10 днів. Це приваблює музичних ентузіастів з усього світу.
Які туристичні принади варто відвідати в Перуджі?
Туристам варто прогулятися історичним центром міста, відвідати музей Casa del Cioccolato Perugina для знайомства з історією італійських цукерок Baci Perugina, а також дослідити сусіднє місто Дерута – відоме своїми керамічними виробами – і селище Соломео, де виготовляють кашемір.