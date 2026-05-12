Якщо ви у Словенії на авто: які локації можна об'їхати за тиждень та у скільки це обійдеться

Це одна з небагатьох країн Європи, де турист за кермом за тиждень може потрапити у навдивовижу різні локації. Там багато цікавого – від альпійських льодовиків до Адріатичного узбережжя, через підземні печери й бірюзові річки.

При цьому розмір Словенії, а мовиться саме про неї, навіть трохи менший за Львівську область. З посиланням на slovenia.info і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

У скільки обійдеться оренда авто у Словенії?

Перше, що треба зробити ще перед кордоном, якщо ви їдете до Словенії власним автомобілем – купити eVinjeta для проїзду автострадами. Тижнева коштує 16 євро, місячна – 32, і продають її онлайн на офіційному сайті evinjeta.dars.si. Документ прив'язують до номерного знака, наклейок на машину не потрібно.

Якщо ж берете авто в оренду, то є чудовий приклад із розкладкою цін, який навела українська мандрівниця viki.way у threads. Вона брала машину на 6 днів і витратила на ту 314 євро. У цій сумі: саме авто – 119 євро, повна страховка – 130 євро, дорожній супровід на випадок будь-якої проблеми на дорозі, через яку машина не зможе їхати далі – 25, і, нарешті, бензин – 40 євро.

Ще треба врахувати, що доведеться окремо оплачувати тунель Каравангів на кордоні з Австрією – це близько 8 євро. І слід знати, що у Словенії є обмеження швидкості – 130 кілометрів на годину на автостраді, 110 на швидкісних дорогах і 90 на решті доріг, а у населених пунктах – 50. Штрафи за порушення відчутні – від 80 до 500 євро.

Які локації можна об'їхати автомобілем у Словенії за тиждень?

Стартувати варто зі столиці Словенії – Любляни. Зверніть тільки увагу, що, як пише офіційний туристичний портал visitljubljana.com, центр міста з 2007 року закритий для автомобільного руху. Тобто авто краще залишати на периферії, а вже далі йти гуляти містом – щоб побачити Тройний міст через річку Любляницю та Люблянський замок. Це 15 хвилин пішки вгору і панорама у винагороду, якої вистачить на годину милування.

Від Любляни найкраще їхати на північ, десь за 50 кілометрів ви потрапите до озера Блед – воно виникло завдяки льодовику й сягає 30 метрів углиб. На східному березі є термальні джерела, як пише портал bled.si, обійти ж озеро навколо – це мальовнича 6-кілометрова прогулянка. На традиційних дерев'яних човнах можна завітати на острів посередині з бароковою церквою. Є ще поруч озеро Бохінь, за перевалом – важлива опція для тих, хто хоче уникнути натовпу.

Заплющте очі та уявіть собі тло для казок, які ви любили у дитинстві. А тепер відкрийте їх. Якщо ви стоїте на березі озера Блед, бачите острів із церквою та скелю з замком на вершині – то ви вже там. Чи це найгарніше місце на Землі? Я точно так думаю,

– так у подкасті описує локацію американський письменник та журналіст доктор Ной Чарні, що мешкає у Словенії.

Наступною зупинкою варто обрати долину річки Соча. Вона у Триглавському національного парку, єдиному у Словенії, і там суворі природоохоронні правила – тож слід вивчити їх перед гостинами. Соча – це бірюзово-зелена гірська річка, колір якої дає мінеральний склад альпійської води. А дорога через перевал Вршич із 50 серпантинними поворотами є однією з найефектніших гірських доріг Центральної Європи (відкрита з травня по жовтень).

Карстовий регіон – обов'язковий блок маршруту. Постойна яма – найвідвідуваніша печера Словенії й одна з найпопулярніших у Європі. Система ходів тут має 24 кілометри, з яких 3,2 туристи проїжджають в електричному потязі. Поряд стоїть Пред'ямський замок, вбудований у скельну нішу на висоті 123 метри.

Нарешті, на фінал маршруту ідеально залишити 47 кілометрів словенського Адріатичного узбережжя. Тут варто дослідити Піран – середньовічне місто венеційської архітектури на вузькому мисі. Паркування там платне і лімітоване, тож більшість туристів залишають авто на паркінгу Fornace одразу за в'їздом у місто. До слова, від будь-якої точки узбережжя тут до хорватського кордону їхати менш як 30 хвилин.

Якщо Словенії буде замало, які ще цікаві локації можна об'їхати неподалік?

Національний парк "Плітвіцькі озера" у Хорватії містить 16 великих водойм, з'єднаних каскадами та щонайменше 140 водоспадами. Кожне озеро має власний відтінок – від бірюзового до смарагдового – через мінеральний склад води й живі бактерії. Від Любляни туди їхати близько 2,5 години.

В інший бік – Венеція з її унікальним поєднанням архітектури та каналів. Тільки врахуйте, що зараз там чинний платний вхід для одноденних туристів з п'ятниці по неділю. Від Любляни до Венеції ви зможете проїхати десь за 2 чи 2,5 години автострадою, залежно від трафіку.