Де зупинитися на найкрасивішій дорозі світу: 4 локації, на яких перехоплює подих

Трансфегераське шосе у Румунських Карпатах називають найкрасивішою дорогою світу. Ця траса підіймається на 2042 метри над рівнем моря і з'єднує історичні регіони Трансильванію та Валахію. Побачити її можна лише у певні періоди року, а тому до такої мандрівки варто підготуватися і дізнатися, де точно слід зробити зупинки.

Українка, яка живе у румунському місті Брашов і веде свій тікток-блог під ніком @katamikh, розповіла про локації, у яких точно треба зупинитися на Трансфегераському шосе.

Де зупинитися на дорозі Трансфагараш?

1. Cartisoara – це невеличке мальовниче гірське село, яке є північними воротами Трансфегераського шосе. Саме з нього варто розпочинати свою подорож. До того ж тут можна смачно поїсти, адже село славиться закладами зі смачною національною кухнею.



Селище Cartisoara / Фото "ВІА Овочі", Google Maps

2. Сascada Balea – один з найкрасивіших водоспадів у Карпатах, вода у якому спадає з висоти 60 метрів. Його легко знайти на карті, а далеко відходити від траси не знадобиться.



Сascada Balea / Фото Сciirraa

3. Balea – мальовниче льодовикове озеро розташоване у самому серці гір Фегераш. Вода має красивий смарагдовий колір, а глибина водойми становить понад 11 метрів. Це озеро є однією улюблених локацій туристів на дорозі Трансфагараш.

Зауважимо, що біля озера сніг лежить навіть влітку, а тому тут можна змерзнути. Варто взяти з собою теплі речі, щоб холод не завадив насолоджуватися краєвидами.



Озеро Балео у Румунії / Фото Vlad Cristian Cretu

4. Capra Waterfall – ще один дуже красивий водоспад біля дороги. За словами українки, краєвиди тут красивіші, ніж у Швейцарії.

Українка розповіла про найкрасивіші локації на Трансфегераському шосе: відео

5. Дамба Vidraru – одна з головних інженерних пам'яток Румунії та символ Трансфегераського шосе. Збудована у 1966 році на річці Арджеш, вона сягає 166 метрів заввишки. Її головне призначення – виробництво гідроелектроенергії. Над дамбою височіє 10-метрова скульптура "Електрика".

З верхньої частини дамби відкривається захоплива панорама на смарагдове озеро Відрару, яке звивається між лісистими схилами Фегераських гір. Тут облаштовані оглядові майданчики, звідки можна зробити одні з найефектніших фотографій усієї подорожі.



Дамба Відраду у Румунії / Фото Ольга Права

Дорогою до дамби можна зустріти ведмедів, які люблять виходити до туристів. Раніше ми розповідали, що останніми роками вони взагалі перестати боятися людей і навіть вриваються у готелі, щоб посмакувати медом та іншими солодощами.