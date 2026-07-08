Украинка, которая живет в румынском городе Брашов и ведет свой блог в TikTok под ником @katamikh, рассказала о местах, где обязательно стоит остановиться на Трансфегарашском шоссе.

Где остановиться на Трансфагарашском шоссе?

1. Cartisoara – это небольшая живописная горная деревня, которая является северными воротами Трансфегерашского шоссе. Именно с нее стоит начинать свое путешествие. К тому же здесь можно вкусно поесть, ведь деревня славится заведениями с вкусной национальной кухней.



Поселок Картисоара / Фото "ВИА Овощи", Google Maps

2. Сascada Balea – один из самых красивых водопадов в Карпатах, вода в котором падает с высоты 60 метров. Его легко найти на карте, а далеко отходить от трассы не придется.



Сascada Balea / Фото Сciirraa

3. Balea – живописное ледниковое озеро, расположенное в самом сердце гор Фегераш. Вода имеет красивый изумрудный цвет, а глубина водоема составляет более 11 метров. Это озеро – одно из любимых мест туристов на трассе Трансфагараш.

Отметим, что у озера снег лежит даже летом, а потому здесь можно замерзнуть. Стоит взять с собой теплую одежду, чтобы холод не помешал наслаждаться пейзажами.



Озеро Балео в Румынии / Фото Vlad Cristian Cretu

4. Capra Waterfall – еще один очень красивый водопад у дороги. По словам украинки, пейзажи здесь красивее, чем в Швейцарии.

Украинка рассказала о самых красивых местах на Трансфегерашском шоссе: видео

5. Плотина Видрару – одна из главных инженерных достопримечательностей Румынии и символ Трансфегераского шоссе. Построенная в 1966 году на реке Арджеш, она достигает 166 метров в высоту. Ее главное назначение – производство гидроэлектроэнергии. Над плотиной возвышается 10-метровая скульптура "Электрика".

С верхней части плотины открывается захватывающая панорама на изумрудное озеро Видрару, извивающееся между лесистыми склонами Фегераских гор. Здесь оборудованы смотровые площадки, с которых можно сделать одни из самых эффектных фотографий всего путешествия.



Плотина Видраду в Румынии / Фото Ольга Права

По дороге к плотине можно встретить медведей, которые любят выходить к туристам. Ранее мы рассказывали, что в последние годы они вообще перестали бояться людей и даже врываются в отели, чтобы полакомиться медом и другими сладостями.