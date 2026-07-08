Українка, яка живе у румунському місті Брашов і веде свій тікток-блог під ніком @katamikh, розповіла про локації, у яких точно треба зупинитися на Трансфегераському шосе.
Де зупинитися на дорозі Трансфагараш?
1. Cartisoara – це невеличке мальовниче гірське село, яке є північними воротами Трансфегераського шосе. Саме з нього варто розпочинати свою подорож. До того ж тут можна смачно поїсти, адже село славиться закладами зі смачною національною кухнею.
Селище Cartisoara / Фото "ВІА Овочі", Google Maps
2. Сascada Balea – один з найкрасивіших водоспадів у Карпатах, вода у якому спадає з висоти 60 метрів. Його легко знайти на карті, а далеко відходити від траси не знадобиться.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Сascada Balea / Фото Сciirraa
3. Balea – мальовниче льодовикове озеро розташоване у самому серці гір Фегераш. Вода має красивий смарагдовий колір, а глибина водойми становить понад 11 метрів. Це озеро є однією улюблених локацій туристів на дорозі Трансфагараш.
Зауважимо, що біля озера сніг лежить навіть влітку, а тому тут можна змерзнути. Варто взяти з собою теплі речі, щоб холод не завадив насолоджуватися краєвидами.
Озеро Балео у Румунії / Фото Vlad Cristian Cretu
4. Capra Waterfall – ще один дуже красивий водоспад біля дороги. За словами українки, краєвиди тут красивіші, ніж у Швейцарії.
Українка розповіла про найкрасивіші локації на Трансфегераському шосе: відео
5. Дамба Vidraru – одна з головних інженерних пам'яток Румунії та символ Трансфегераського шосе. Збудована у 1966 році на річці Арджеш, вона сягає 166 метрів заввишки. Її головне призначення – виробництво гідроелектроенергії. Над дамбою височіє 10-метрова скульптура "Електрика".
З верхньої частини дамби відкривається захоплива панорама на смарагдове озеро Відрару, яке звивається між лісистими схилами Фегераських гір. Тут облаштовані оглядові майданчики, звідки можна зробити одні з найефектніших фотографій усієї подорожі.
Дамба Відраду у Румунії / Фото Ольга Права
Дорогою до дамби можна зустріти ведмедів, які люблять виходити до туристів. Раніше ми розповідали, що останніми роками вони взагалі перестати боятися людей і навіть вриваються у готелі, щоб посмакувати медом та іншими солодощами.