Альмерія розташована на південному сході Іспанії, в Андалусія, але дуже відрізняється від інших міст цього регіону. Тут набагато посушливіше, ландшафти місцями нагадують Північну Африку, а поруч із містом розташовані середземноморські пляжі та єдина пустеля у Європі – Табернас. Саме незвичайні краєвиди свого часу привели сюди кінематографістів з усього світу. У 1966 році Альмерія на кілька тижнів стала домом для Джона Леннона. Ця історія досі помітна в місті: тут є пам'ятник музиканту, музей кіно в будинку, де він жив, і місця, пов'язані з появою однієї з найвідоміших пісень The Beatles. Детальніше про Альмерію розповість 24 Канал.

Як Джон Леннон пов'язаний з Альмерією?

У вересні 1966 року Джон Леннон приїхав до Альмерії для зйомок чорної комедії How I Won the War ("Як я виграв війну"). Для музиканта це був період, коли він вирішив спробувати себе в кіно окремо від The Beatles. Зйомки проходили не лише в самій Альмерії, а й у різних місцях провінції, зокрема біля узбережжя та в районах Кабо-де-Гата.

26-річний Леннон провів в Іспанії близько шести тижнів. На той момент Альмерія була зовсім не схожа на сучасний популярний туристичний напрямок. Саме відносна віддаленість міста та спокійне оточення дали музикантові можливість ненадовго відірватися від шаленого ритму життя The Beatles.

Водночас в Альмерії Леннон працював над культовою піснею Strawberry Fields Forever. Нині шанувальники The Beatles можуть пройти слідами Леннона в Альмерії. У Casa del Cine є експозиція, присвячена вокалісту, а в центрі міста на Plaza de las Flores встановлена його бронзова статуя.

Де розташована Альмерія: карта

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Що туристам побачити в Альмерії?

Альмерія може запропонувати ще багато всього цікавого, окрім історії про Леннона. Одна з головних причин побувати тут – Алькасаба Альмерії, величезна середньовічна фортеця, яка височіє над містом. Її масивні стіни та вежі видніються з різних районів Альмерії.

Фортеця настільки кінематографічна, що її використовували як декорацію для численних фільмів і серіалів. Тут знімали сцени для "Індіани Джонса", та "Гри престолів"



Алькасаба ввечері / Фото luis vidilla

Через незвичайний сухий клімат, яскраве світло, пустельні пейзажі та узбережжя Альмерія стала однією з найвідоміших кінолокацій Іспанії. Приблизно за 30 кілометрів від Альмерії розташована пустеля Табернас, яка простягається на понад 280 квадратних кілометрів. Тут знімали знамениті спагеті-вестерни й створювали цілі міста Дикого Заходу, а деякі декорації збереглися й перетворилися на туристичні атракції, де проводять різні тематичні шоу.

Пустеля Табернас в Іспанії / Фото Fernanda Torres

Альмерія має виразний арабський вплив, який залишився у плануванні старих кварталів, архітектурі та історії. Адже колись місто було важливим портом мусульманської Андалусії. Туристам варто звернути увагу на La Chanca – історичний район біля підніжжя Алькасаби. Він відомий своїми яскравими будинками та колоритною атмосферою.

Чому варто спланувати подорож в Альмерію восени?

Осінь особливо добре підходить для активного знайомства з регіоном. Середня температура повітря у цей період тримається на позначці +20 градусів. У морі не покупаєшся, але зате можна багато гуляти, досліджувати старі квартали та вирушити в пустелю.