Альмерия расположена на юго-востоке Испании, в Андалусии, но сильно отличается от других городов этого региона. Здесь гораздо засушливее, ландшафты местами напоминают Северную Африку, а рядом с городом находятся средиземноморские пляжи и единственная пустыня в Европе – Табернас. Именно необычные пейзажи в свое время привели сюда кинематографистов со всего мира. В 1966 году Альмерия на несколько недель стала домом для Джона Леннона. Эта история до сих пор заметна в городе: здесь есть памятник музыканту, музей кино в доме, где он жил, и места, связанные с появлением одной из самых известных песен The Beatles. Подробнее об Альмерии расскажет 24 Канал.

Как Джон Леннон связан с Альмерией?

В сентябре 1966 года Джон Леннон приехал в Альмерию для съемок черной комедии How I Won the War ("Как я выиграл войну"). Для музыканта это был период, когда он решил попробовать себя в кино отдельно от The Beatles. Съемки проходили не только в самой Альмерии, но и в разных местах провинции, в частности у побережья и в районах Кабо-де-Гата.

26-летний Леннон провел в Испании около шести недель. В то время Альмерия совсем не походила на современное популярное туристическое направление. Именно относительная удаленность города и спокойная обстановка дали музыканту возможность ненадолго отвлечься от бешеного ритма жизни The Beatles.

В то же время в Альмерии Леннон работал над культовой песней Strawberry Fields Forever. Сейчас поклонники The Beatles могут пройти по следам Леннона в Альмерии. В Casa del Cine есть экспозиция, посвященная вокалисту, а в центре города на Plaza de las Flores установлена его бронзовая статуя.

Где находится Альмерия: карта

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Что посмотреть туристам в Альмерии?

Альмерия может предложить еще много чего интересного, помимо истории о Ленноне. Одна из главных причин посетить это место – Алькасаба Альмерии, огромная средневековая крепость, возвышающаяся над городом. Ее массивные стены и башни видны из разных районов Альмерии.

Крепость настолько кинематографична, что ее использовали в качестве декорации для многочисленных фильмов и сериалов. Здесь снимали сцены для "Индианы Джонса" и "Игры престолов"



Алькасаба вечером / Фото luis vidilla

Благодаря необычному сухому климату, яркому свету, пустынным пейзажам и побережью Альмерия стала одной из самых известных кинолокаций Испании. Примерно в 30 километрах от Альмерии расположена пустыня Табернас, которая простирается на более чем 280 квадратных километров. Здесь снимали знаменитые спагетти-вестерны и создавали целые города Дикого Запада, а некоторые декорации сохранились и превратились в туристические достопримечательности, где проводят различные тематические шоу.

Пустыня Табернас в Испании / Фото Fernanda Torres

Альмерия имеет ярко выраженное арабское влияние, которое сохранилось в планировке старых кварталов, архитектуре и истории. Ведь когда-то город был важным портом мусульманской Андалусии. Туристам стоит обратить внимание на La Chanca – исторический район у подножия Алькасабы. Он известен своими яркими домами и колоритной атмосферой.

Почему стоит запланировать поездку в Альмерию осенью?

Осень особенно хорошо подходит для активного знакомства с регионом. Средняя температура воздуха в этот период держится на отметке +20 градусов. В море не искупаешься, но зато можно много гулять, исследовать старые кварталы и отправиться в пустыню.