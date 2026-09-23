Про це розповіла house manager Маргарита у своєму тіктоці. Вона показала, яку річ завжди прибирає, коли сама заселяється в готель.

Яку річ краще прибрати з готельного номера?

Йдеться про декоративний постільний шарф – вузьку смужку тканини, яку кладуть поперек ліжка біля його нижнього краю. У своєму відео Маргарита разом з іншою жінкою одразу зняла його з ліжка та відклала вбік. Перед цим вони взяли серветки, а одна з жінок помітно скривилася.

Яку річ варто одразу прибрати у готельному номері: дивитись відео

Його зазвичай використовують як декоративний елемент. Проте саме він може контактувати із сумками, валізами чи одягом гостей, які кладуть речі в нижній частині ліжка. При цьому такі речі можуть прати не так часто, як основну постільну білизну. Через це на тканині здатні залишатися пил, бруд та дрібне сміття після попередніх гостей.

У коментарях під відео виявилося, що Маргарита не єдина, хто робить так під час заселення. Деякі користувачі написали, що також одразу прибирають декоративну постіль з ліжка. Інші звернули увагу на те, що цей елемент може залишатися без прання між проживаннями гостей.