Об этом рассказала менеджер отеля Маргарита в своем тиктоке. Она показала, какую вещь всегда убирает, когда сама заселяется в отель.

Какую вещь лучше убрать из гостиничного номера?

Речь идет о декоративном постельном шарфе – узкой полоске ткани, которую кладут поперек кровати у ее нижнего края. В своем видео Маргарита вместе с другой женщиной сразу сняла его с кровати и отложила в сторону. Перед этим они взяли салфетки, а одна из женщин заметно поморщилась.

Какую вещь стоит сразу убрать в гостиничном номере: смотрите видео

Его обычно используют как декоративный элемент. Однако именно он может соприкасаться с сумками, чемоданами или одеждой гостей, которые кладут вещи в нижнюю часть кровати. При этом такие вещи могут стирать не так часто, как основное постельное белье. Из-за этого на ткани могут оставаться пыль, грязь и мелкий мусор после предыдущих гостей.

В комментариях под видео выяснилось, что Маргарита не единственная, кто так поступает при заселении. Некоторые пользователи написали, что также сразу убирают декоративное постельное белье с кровати. Другие обратили внимание на то, что этот элемент может оставаться без стирки между пребываниями гостей.