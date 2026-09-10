Ці 5 речей лише займають місце: що бортпровідниця радить ніколи не класти у ручну поклажу

Під час зборів у подорож хочеться взяти із собою все необхідне, особливо у ручну поклажу. Однак саме обмежений простір у валізі часто змушує мандрівників шкодувати про деякі речі вже в аеропорту або на борту літака.

Бортпровідниця та лайф-коуч Аура Е. Мартінес розповіла, які речі вона не радить брати із собою в салон літака та що краще покласти в ручну поклажу натомість. Про це повідомляє Real Simple.

Які речі не варто брати у ручну поклажу?

Громіздкі пуловери

Теплий одяг може знадобитися під час подорожі, адже температура в аеропорту та салоні літака може змінюватися. Однак Мартінес не радить брати великі й важкі светри або худі. Такі речі займають багато місця, а також можуть бути незручними під час польоту. Особливо це стосується одягу, який складно зняти, сидячи в кріслі.

Натомість бортпровідниця рекомендує обирати легкий одяг на блискавці. Його простіше знімати та одягати, а також використовувати як додатковий шар у разі потреби.

Кілька зарядних пристроїв

Тривалі перельоти, пересадки та затримки рейсів можуть швидко розрядити телефон. Однак брати із собою кілька зарядних пристроїв і багато кабелів не завжди практично. Велика кількість дротів створює безлад у ручній поклажі та займає додаткове місце.

Мартінес радить замість цього обирати один багатофункціональний зарядний пристрій, який може використовуватися для кількох гаджетів. Це допоможе не лише звільнити місце в сумці, а і уникнути пошуку окремих кабелів під час подорожі.

Повнорозмірні засоби для догляду за шкірою

Великі пляшки з лосьйонами та іншими засобами можуть займати значну частину ручної поклажі. Крім того, вони можуть створити труднощі під час проходження контролю безпеки. Краще брати компактні варіанти, призначені для подорожей.

Громіздкі аксесуари для комфорту

Під час тривалого перельоту хочеться взяти із собою все, що допоможе почуватися комфортніше. Проте великі дорожні подушки можуть займати забагато місця в ручній поклажі. Рекомендується звернути увагу на компактні складні варіанти. Такий аксесуар може допомогти зробити подорож комфортнішою, але при цьому не переповнювати сумку. Додатковою перевагою є те, що складні речі простіше транспортувати та зберігати під час поїздки.

Великі пляшки для води

Великі пляшки можуть здаватися необхідною річчю в дорозі, однак у ручній поклажі вони займають багато місця. Особливо незручно перевозити такий предмет, коли він порожній. Замість цього бортпровідниця радить використовувати складну пляшку для води. Її можна пронести через контроль безпеки порожньою, а після цього наповнити вже в терміналі. Коли пляшка не використовується, її можна скласти та заховати в сумку.