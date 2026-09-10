Бортпровідниця та лайф-коуч Аура Е. Мартінес розповіла, які речі вона не радить брати із собою в салон літака та що краще покласти в ручну поклажу натомість. Про це повідомляє Real Simple.
Які речі не варто брати у ручну поклажу?
- Громіздкі пуловери
Теплий одяг може знадобитися під час подорожі, адже температура в аеропорту та салоні літака може змінюватися. Однак Мартінес не радить брати великі й важкі светри або худі. Такі речі займають багато місця, а також можуть бути незручними під час польоту. Особливо це стосується одягу, який складно зняти, сидячи в кріслі.
Натомість бортпровідниця рекомендує обирати легкий одяг на блискавці. Його простіше знімати та одягати, а також використовувати як додатковий шар у разі потреби.
- Кілька зарядних пристроїв
Тривалі перельоти, пересадки та затримки рейсів можуть швидко розрядити телефон. Однак брати із собою кілька зарядних пристроїв і багато кабелів не завжди практично. Велика кількість дротів створює безлад у ручній поклажі та займає додаткове місце.
Мартінес радить замість цього обирати один багатофункціональний зарядний пристрій, який може використовуватися для кількох гаджетів. Це допоможе не лише звільнити місце в сумці, а і уникнути пошуку окремих кабелів під час подорожі.
- Повнорозмірні засоби для догляду за шкірою
Великі пляшки з лосьйонами та іншими засобами можуть займати значну частину ручної поклажі. Крім того, вони можуть створити труднощі під час проходження контролю безпеки. Краще брати компактні варіанти, призначені для подорожей.
- Громіздкі аксесуари для комфорту
Під час тривалого перельоту хочеться взяти із собою все, що допоможе почуватися комфортніше. Проте великі дорожні подушки можуть займати забагато місця в ручній поклажі. Рекомендується звернути увагу на компактні складні варіанти. Такий аксесуар може допомогти зробити подорож комфортнішою, але при цьому не переповнювати сумку. Додатковою перевагою є те, що складні речі простіше транспортувати та зберігати під час поїздки.
- Великі пляшки для води
Великі пляшки можуть здаватися необхідною річчю в дорозі, однак у ручній поклажі вони займають багато місця. Особливо незручно перевозити такий предмет, коли він порожній. Замість цього бортпровідниця радить використовувати складну пляшку для води. Її можна пронести через контроль безпеки порожньою, а після цього наповнити вже в терміналі. Коли пляшка не використовується, її можна скласти та заховати в сумку.