Стюардесса и лайф-коуч Аура Э. Мартинес рассказала, какие вещи она не рекомендует брать с собой в салон самолета и что лучше положить в ручную кладь вместо них. Об этом сообщает Real Simple.

Какие вещи не стоит брать в ручную кладь?

Объемные свитера

Теплая одежда может понадобиться во время путешествия, ведь температура в аэропорту и салоне самолета может меняться. Однако Мартинес не советует брать большие и тяжелые свитера или худи. Такие вещи занимают много места, а также могут быть неудобными во время полета. Особенно это касается одежды, которую сложно снять, сидя в кресле.

Вместо этого бортпроводница рекомендует выбирать легкую одежду на молнии. Ее проще снимать и надевать, а также использовать в качестве дополнительного слоя в случае необходимости.

Несколько зарядных устройств

Длительные перелеты, пересадки и задержки рейсов могут быстро разрядить телефон. Однако брать с собой несколько зарядных устройств и много кабелей не всегда практично. Большое количество проводов создает беспорядок в ручной клади и занимает лишнее место.

Мартинес советует вместо этого выбирать одно многофункциональное зарядное устройство, которое можно использовать для нескольких гаджетов. Это поможет не только освободить место в сумке, но и избежать поиска отдельных кабелей во время путешествия.

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Полноразмерные средства по уходу за кожей

Большие флаконы с лосьонами и другими средствами могут занимать значительную часть ручной клади. Кроме того, они могут создать трудности при прохождении контроля безопасности. Лучше брать компактные варианты, предназначенные для путешествий.

Громоздкие аксессуары для комфорта

Во время длительного перелета хочется взять с собой все, что поможет чувствовать себя комфортнее. Однако большие дорожные подушки могут занимать слишком много места в ручной клади. Рекомендуется обратить внимание на компактные складные варианты.

Такой аксессуар может помочь сделать путешествие более комфортным, но при этом не перегружать сумку. Дополнительным преимуществом является то, что складные вещи проще транспортировать и хранить во время поездки.

Большие бутылки для воды

Большие бутылки могут казаться необходимой вещью в дороге, однако в ручной клади они занимают много места. Особенно неудобно перевозить такой предмет, когда он пустой. Вместо этого бортпроводница советует использовать складную бутылку для воды. Ее можно пронести через контроль безопасности пустой, а после этого наполнить уже в терминале. Когда бутылка не используется, ее можно сложить и спрятать в сумку.