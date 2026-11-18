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Речі, які здаються незамінними для красивих образів на відпочинку, можуть виявитися незручними через високу вологість, місцеві побутові звички та особливості пересування островом. Українка @aleksa.meow провела на Балі дев'ять місяців й поділилася трьома категоріями речей, які вона не радить брати із собою. За словами дівчини, деякі з них ризикують зіпсуватися, а інші просто пролежать у валізі всю відпустку.

Які речі не варто брати на Балі?

1. Дорогий білий одяг

На перше місце українка поставила білий одяг, особливо якщо він дорогий або делікатний. Причина – особливості місцевих пралень, послугами яких активно користуються як туристи, так і ті, хто живе на острові.

На Балі поширені пральні, куди можна здати одяг за вагою, а згодом забрати вже випрані та складені речі. Це зручно, адже через спеку туристи часто змінюють одяг кілька разів на день, а прати самостійно не завжди є можливість.

Однак іноді трапляються неприємні ситуації: білі речі можуть випадково випрати разом із кольоровими. У результаті улюблена сорочка чи дорога сукня ризикують втратити первісний вигляд. Тому українка радить не брати на острів речі, які шкода зіпсувати. Якщо ж хочеться взяти білу улюблену річ, варто прати її окремо або самостійно.

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2. Шкіряні сумки, гаманці та інші аксесуари

Ще одна категорія речей, які краще залишити вдома, – вироби з натуральної шкіри. Мовиться про сумки, гаманці, ремені тощо. Річ у тім, що на Балі панує тропічний клімат із високою вологістю. Особливо складно шкіряним виробам може бути під час сезону дощів, який зазвичай триває з листопада до березня. За таких умов матеріал може втрачати форму, псуватися, а за неправильного зберігання на ньому здатна з'являтися пліснява.

До того ж, за словами українки, на острові не надто доречно вигулювати дорогі брендові речі. Навіть багатії тут часто обирають максимально простий і невибагливий одяг. Балійський стиль життя більше тяжіє до комфорту, ніж до демонстрації статусу.

Тому замість дорогої шкіряної сумки краще взяти легкий текстильний шопер чи плетену сумку.

3. Туфлі та босоніжки на підборах

Третя річ у списку українки – взуття на високих підборах. На перший погляд, воно може здаватися вдалим доповненням до вечірніх образів для відпустки, але на практиці користі від нього буде небагато.

На Балі туристи часто пересуваються на скутерах, а вулиці острова не пристосовані для комфортних пішохідних прогулянок. У багатьох районах тротуари вузькі, нерівні або взагалі відсутні. Тому ходити на підборах тут не надто зручно, особливо якщо потрібно подолати кілька кварталів. Крім того, під час сезону дощів дороги та пішохідні ділянки можуть ставати слизькими.

Підбори на Балі знадобляться хіба що для красивих фотографій. Натомість у повсякденному житті набагато кориснішими будуть зручні сандалі, шльопанці або легкі кросівки.

Українка назвала речі, які не варто брати на Балі:

Що натомість покласти у валізу для подорожі на Балі?

На тропічний острів варто брати передусім комфортні та практичні речі. У валізі стануть у пригоді легкі речі з бавовни та льону, купальники, зручні сандалі, кросівки для активних прогулянок і легка накидка від дощу. Якщо плануєте відвідувати місцеві храми, також знадобиться одяг, який прикриває плечі та коліна.

Балі – це напрямок, де гардероб має працювати на комфорт, а не навпаки.