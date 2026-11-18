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Вещи, которые кажутся незаменимыми для создания красивых образов на отдыхе, могут оказаться неудобными из-за высокой влажности, местных бытовых привычек и особенностей передвижения по острову. Украинка @aleksa.meow провела на Бали девять месяцев и поделилась тремя категориями вещей, которые она не советует брать с собой. По словам девушки, некоторые из них рискуют испортиться, а другие просто пролежат в чемодане весь отпуск.

Какие вещи не стоит брать на Бали?

1. Дорогая белая одежда

На первое место украинка поставила белую одежду, особенно если она дорогая или деликатная. Причина – особенности местных прачечных, услугами которых активно пользуются как туристы, так и те, кто живет на острове.

На Бали распространены прачечные, куда можно сдать одежду, а потом забрать уже выстиранные и сложенные вещи. Это удобно, ведь из-за жары туристы часто меняют одежду несколько раз в день, а стирать самостоятельно не всегда есть возможность.

Однако иногда случаются неприятные ситуации: белые вещи могут случайно постирать вместе с цветными. В результате любимая рубашка или дорогое платье рискуют потерять первоначальный вид. Поэтому украинка советует не брать на остров вещи, которые жалко испортить. Если же хочется взять белую любимую вещь, стоит стирать ее отдельно или самостоятельно.

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2. Кожаные сумки, кошельки и другие аксессуары

Еще одна категория вещей, которые лучше оставить дома, – изделия из натуральной кожи. Речь идет о сумках, кошельках, ремнях и т. п. Дело в том, что на Бали царит тропический климат с высокой влажностью. Особенно сложно кожаным изделиям может быть во время сезона дождей, который обычно длится с ноября по март. В таких условиях материал может терять форму, портиться, а при неправильном хранении на нем может появиться плесень.

К тому же, по словам украинки, на острове не слишком уместно выставлять напоказ дорогие брендовые вещи. Даже богачи здесь часто выбирают максимально простую и неприхотливую одежду. Балийский стиль жизни больше тяготеет к комфорту, чем к демонстрации статуса.

Поэтому вместо дорогой кожаной сумки лучше взять легкий текстильный шоппер или плетеную сумку.

3. Туфли и босоножки на каблуках

Третий пункт в списке украинки – обувь на высоких каблуках. На первый взгляд она может показаться удачным дополнением к вечерним образам для отпуска, но на практике пользы от нее будет немного.

На Бали туристы часто передвигаются на скутерах, а улицы острова не приспособлены для комфортных пешеходных прогулок. Во многих районах тротуары узкие, неровные или вообще отсутствуют. Поэтому ходить на каблуках здесь не слишком удобно, особенно если нужно преодолеть несколько кварталов. Кроме того, во время сезона дождей дороги и пешеходные зоны могут становиться скользкими.

Каблуки на Бали пригодятся разве что для красивых фотографий. Зато в повседневной жизни гораздо полезнее будут удобные сандалии, шлепанцы или легкие кроссовки.

Украинка назвала вещи, которые не стоит брать с собой на Бали:

Что же вместо этого положить в чемодан для поездки на Бали?

На тропический остров стоит брать прежде всего комфортные и практичные вещи. В чемодане пригодятся легкие вещи из хлопка и льна, купальники, удобные сандалии, кроссовки для активных прогулок и легкая накидка от дождя. Если вы планируете посещать местные храмы, также понадобится одежда, закрывающая плечи и колени.

Бали – это направление, где гардероб должен служить комфорту, а не наоборот.