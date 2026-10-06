Осінні походи у ліс вимагають більшої проінформованості, аніж здається. Адже насправді ліси охороняються законом, тому збирати у них все, чого дуже забажає, не можна. Детальніше про заборони і штрафи Суспільному розповів держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу та начальник Управління екологічного нагляду біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу Андрій Бенчук.

Що не можна збирати у лісі?

В українських лісах заборонено збирати рослини і гриби, які занесені до Червоної книги України. Тож перед тим, як зривати щось з землі, варто перевірити, чи ця рослина не є рідкісним або зникаючим видом.

Грибникам заборонено вчиняти дії, які призводять до знищення або висихання грибниці, оскільки це може порушувати природне відтворення грибів.

Є обмеження і щодо місця збору. Заготівля харчової та лікарської сировини у лісах, де використовували хімічні засоби захисту рослин, а також уздовж автомобільних доріг і в зонах впливу промислових підприємств допускається лише з дотриманням санітарних норм і правил,

– пояснив Бенчук.

Які штрафи передбачені для порушників?

Збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та інших лісових ресурсів там, де це заборонено або потрібен лісовий квиток, передбачає адміністративну відповідальність за статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф для громадян становить від 17 до 51 гривні, для посадовців – від 51 до 119 гривень.

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За порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження плодів штраф більший – від 510 до 1700 гривень із конфіскацією зібраного або без неї.

За збирання червонокнижних рослин на територіях природно-заповідного фонду штраф становить від 1700 до 3655 гривень із обов'язковою конфіскацією. Водночас порушення вимог щодо охорони таких рослин карається штрафом від 340 до 510 гривень, а для посадових осіб – від 510 до 850 гривень із конфіскацією незаконно добутого.

Збирати у лісі ягоди та гриби дозволено, але важливо не пошкоджувати ліс, не збирати рідкісні та червонокнижні види й дотримуватися встановлених правил та обсягів заготівлі.