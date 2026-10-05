Про правила користування лісовими ресурсами розповів для Суспільного Андрій Бенчук, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу та начальник Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Що саме можна збирати в українських лісах без спеціального дозволу?

Відповідно до статей 65 та 66 Лісового кодексу України, у лісах державної та комунальної власності громадяни можуть вільно перебувати та збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби та інші плоди. Проте мова йдеться саме про власне споживання. Окремі вимоги діють і щодо приватних лісів. Там для такого збору необхідно отримати згоду власника.

Які правила діють під час збирання лікарських рослин?

Заготівля лікарських рослин у лісі також має свої правила. За словами Андрія Бенчука, її відносять до побічного лісового користування. Так само до нього належать збір ягід, грибів, горіхів і дикорослих плодів, заготівля сіна, випасання худоби та розміщення пасік.

Людина може збирати лікарські рослини в лісі для власних потреб, але повинна дотримуватися встановлених правил. Під час збору лікарської сировини важливо не виснажувати рослинні ресурси. Зокрема, потрібно:

підземні частини рослин збирати лише після того, як достигло та осипалося насіння;

залишати частину рослин, щоб зарості могли природно відновлюватися;

не виривати трав'янисті рослини з корінням, якщо спосіб заготівлі цього не потребує;

кору заготовляти лише з дерев, які мають бути зрубані протягом поточного року;

не зрізати та не обламувати гілки дерев і чагарників.

Є обмеження щодо кількості сировини, яку можна заготовити. Від загального біологічного запасу на конкретній ділянці дозволено збирати:

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до 10% підземних частин рослин;

до 40% трави, листя, квіток і суцвіть.

Також одну і ту саму ділянку не можна використовувати для заготівлі постійно. Для різних видів рослин встановлені певні проміжки між зборами:

суцвіття, плоди та інші надземні частини однорічних рослин – раз на два роки;

надземні частини багаторічних рослин – раз на п'ять років;

підземні частини рослин – раз на десять років.

Коли для збору лісових ресурсів потрібен спеціальний дозвіл?

Збір природних ресурсів для власних потреб відрізняється від їх промислової заготівлі. Якщо ресурси збирають у великих обсягах для продажу або використовують для цього спеціальні знаряддя, така діяльність вважається спеціальним використанням лісових ресурсів. У такому випадку необхідний лісовий квиток. Це передбачено статтями 69 та 73 Лісового кодексу України.

Яких правил потрібно дотримуватися під час збору?

Під час збору природних ресурсів у лісі потрібно дотримуватися певних правил, щоб не завдавати шкоди довкіллю. Зокрема, громадяни повинні: