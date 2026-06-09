Що категорично не можна робити в Італії: як уникнути штрафів та не зіпсувати відпустку

Сонячна Італія манить ароматом свіжозвареної кави, величчю античної архітектури та неперевершеним смаком джелато. Проте за цією романтичною ширмою ховаються суворі негласні правила та закони, порушення яких може обернутися не лише здивованими поглядами місцевих, а й чималими штрафами чи навіть виселенням.

Для багатьох мандрівників місцеві звичаї стають справжнім відкриттям, а деякі помилки можуть коштувати сотні євро, пише The Independent. Про тонкощі італійського етикету та негласні правила поведінки розповіла журналістка Елізабет Гіт, яка проживає в країні вже 17 років.

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Які правила діють в італійських ресторанах та кав'ярнях?

Нещодавно тема ресторанного етикету в Італії опинилася в центрі уваги через прецедентне рішення Верховного суду. Суд став на бік готелю, ресторан якого відмовився безкоштовно наливати гості воду з-під крана.

Феміда постановила, що заклади не зобов'язані надавати безкоштовну водопровідну воду і можуть пропонувати винятково бутильовану за окрему плату. Це зумовлено тим, що в багатьох регіонах вода з-під крана має специфічний мінеральний присмак, тому навіть місцеві жителі купують фільтровану або бутильовану воду.

Ще одне важливе правило стосується кави. В Італії переконані, що молоко після ситного обіду чи вечері шкодить травленню. Саме тому капучино та інші молочні кавові напої тут прийнято пити лише вранці, приблизно до 11:00. Звісно, якщо ви замовите капучино пізніше, вам його приготують, але офіціант навряд чи втримається від здивованого погляду.



Капучино в Італії п'ють лише вранці / Фото Pinterest

Окрім цього, італійці мають особливе ставлення до хліба та сиру. Тут не прийнято занурювати хліб в оливкову олію перед трапезою – його залишають на кінець, щоб зібрати залишки соусу з тарілки. Також кулінарним табу є прохання додати тертий сир до пасти чи різото з морепродуктами, адже вважається, що сир повністю перебиває ніжний смак риби.



Додатковий сир до пасти – кулінарне табу італійців / Фото Pinterest

Чому не варто самостійно обирати фрукти на ринку та як одягатися до церкви?

Колоритні місцеві ринки приваблюють туристів яскравими барвами, проте тут діє суворе правило: ніколи не торкайтеся овочів та фруктів руками. Щоб обрати товар, достатньо просто вказати на нього продавцеві та назвати потрібну кількість. Він сам усе зважить і запакує.

Особливу увагу слід приділити гардеробу під час відвідування релігійних об'єктів. Хоча сучасні вимоги стали дещо лояльнішими, заходити до храмів із відкритими плечима чи в коротких шортах і спідницях вище коліна досі вважається неповагою. Це правило є однаковим як для жінок, так і для чоловіків, тому в спекотні дні варто мати з собою легкий шарф, щоб прикритися.

За що туристам загрожують штрафи?

Найсерйознішим порушенням, яке щоліта вчиняють іноземці, є спроби освіжитися у громадських фонтанах. Купання, ходіння по воді чи навіть спроба посидіти на краю історичних споруд, як-от фонтан Треві в Римі чи канали у Венеції, є суворо незаконними. За такі дії передбачено штраф від 450 євро, а також виселення з міста чи довічна заборона наближатися до пам'ятки.



У міських фонтанах заборонено купатися / Фото Pinterest

Також не варто влаштовувати пікніки на сходах церков чи відомих історичних локацій. Прогулянка з морозивом чи піцою в руках не заборонена, але за перекус на культурних об'єктах поліція може оштрафувати або зробити суворе зауваження.

Існують і незвичні забобони, пов'язані з алкоголем. Наприклад, в Італії не схвалюють, коли вино наливають, тримаючи пляшку долонею догори. Цей жест історично асоціюється з палацовими інтригами та отруєннями, тому деякі італійці й досі ставляться до нього з пересторогою.

У яку пастку туристи можуть натрапити у Римі?

Незнання місцевих реалій та неуважність часто стають причиною того, що мандрівники переплачують шалені гроші за звичайні речі. Раніше ми розповідали про неприємний інцидент у Римі, де американську пару туристів змусили заплатити 44 євро за два морозива (2263 гривні).

Продавці джелатерії неподалік площі Пьяцца Навона скористалися неуважністю гостей і додали до чека незамовлені топінги та солодощі, видавши їх за частину стандартної порції.

Щоб уникнути подібних неприємностей та суттєво зменшити витрати під час відпустки, варто користуватися перевіреними порадами від місцевих жителів. Зокрема, італійці рекомендують:

обирати заклади харчування у тихих двориках та на вузьких вуличках подалі від головних туристичних маршрутів;

завжди перевіряти меню перед замовленням та уточнювати вартість додаткових інгредієнтів;

користуватися громадським транспортом замість таксі та орендованих авто в межах великих міст.

Повага до місцевих традицій, ввічливість у спілкуванні з персоналом та уважність до деталей гарантують, що ваша подорож до Італії залишить лише приємні спогади та не завдасть удару по гаманцю.