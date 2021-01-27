Стюардеса перерахувала, що у жодному разі не можна робити на борту літака

Політ у літаку завжди романтичний у наших мріях. Проте для того, щоб подорож була безпечною необхідно дослухатися до настанов стюардес.

Джерело: тікток стюардеси

Українська стюардеса Таїсія навела декілька правил, які ніколи не можна порушувати на борту літака.

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Перше – не вставайте одразу після посадки літака та не відкривайте багажні полиці. Це може нашкодити не лише вам, а й людям, які сидять поряд.

Друге – не пийте алкогольні напої, які ви принесли з собою на борт літака. Бортпровідниця зазначила, що було багато ситуацій, коли пасажиру стало погано.

Третє – не надягайте навушники при зльоті та посадці літака

Це найнебезпечніша частина польоту і ви маєте чути все, що відбувається навколо вас,

– зазначила стюардеса Таїсія.

Четверте – ніколи не сідайте самостійно на інше місце, навіть якщо літак пустий. Потрібно запитати стюардесу, куди можна пересісти.

А також не забувайте, що палити на борту заборонено – це дуже небезпечно.

Раніше ми писали про поради від стюардеси щодо продуктів, які не рекомендуються до вживання перед польотом, написала дівчина у своєму Instagram-акаунті.