Не кладіть у валізу: ця маленька дрібничка може стати проблемою в аеропорту

Звичайна копійчана дрібничка для святкування, яку мандрівники часто кладуть до валізи, може обернутися ретельним обшуком та конфіскацією багажу. Авіаперевізники суворо забороняють перевозити цей популярний предмет через приховану небезпеку, про яку більшість навіть не здогадується.

Мандрівники автоматично можуть вкинути у валізу одну річ, яка може знадобитися для святкування дня народження, весілля чи іншої святкової події, пише Daily Express. Проте ця незеачна річ може стати причиною конфіскації багажу.

Що не можна класти у валізу?

Ціла низка провідних авіаперевізників, серед яких Ryanair, TUI, easyJet, British Airways та Jet2, суворо забороняють пасажирам брати з собою в політ звичайні святкові хлопавки. Залишивши цю копійчану забавку вдома, ви вбережете себе від зайвого стресу та виснажливих затримок у терміналі.

Попри свій абсолютно безневинний вигляд, ці святкові атрибути заборонені для перевезення на переважній більшості комерційних рейсів. Вони коштують дуже дешево, але їх категорично заборонено пакувати як у ручну поклажу, так і в зареєстрований багаж. Порушення цього правила гарантовано призведе до ретельного обшуку ваших речей службою безпеки та вилучення знахідки.



Залишені у валізі святкові дрібниці можуть зіпсувати початок відпустки / Фото Pexels

Чому звичайні хлопавки заборонені?

Таке суворе табу існує зовсім не через примхи авіакомпаній. Річ у тім, що всередині кожної хлопавки міститься крихітний піротехнічний заряд, який і створює той самий фірмовий гучний звук при висмикуванні мотузки. Хоча кількість вибухової речовини там мізерна, правила авіаційної безпеки класифікують хлопавки як вибухонебезпечні предмети та суворо забороняють їхнє транспортування на борту повітряних суден.

Ці жорсткі обмеження однаково стосуються й інших подібних розважальних дрібниць, зокрема бенгальських вогнів, феєрверків та сигнальних ракет.

Які ще дешеві речі можуть спровокувати конфіскацію багажу?

Окрім святкових хлопавок, існує ще один надзвичайно дешевий та поширений побутовий предмет, який може спровокувати серйозні проблеми під час перевірки багажу. The Mirror пише, що під сувору заборону міжнародних авіаційних правил безпеки підпадають небезпечні сірники.

Незважаючи на те, що коробка таких сірників у супермаркетах коштує копійки, їх категорично заборонено перевозити у зареєстрованому багажі через високий ризик самозаймання та виникнення пожежі на борту.

Хоча правила безпеки в аеропортах можуть дещо відрізнятися залежно від країни та конкретної авіакомпанії, правила перевезення небезпечних матеріалів діють і суворо контролюються в усьому світі. Тому мандрівникам наполегливо рекомендують детально вивчати правила перевезення багажу обраного авіаперевізника.



Сірники також не можна перевозити у валізі / Фото Pexels

Через які ще речі можуть затримати в аеропорту?

Планування подорожі вимагає не лише ретельного вибору гардероба, а й детального вивчення правил перевезення багажу. Дуже часто цілком звичні та дозволені речі стають причиною тривалих перевірок на митному та безпековому контролі.

Наприклад, звичайна коробка з картами (гральними, колекційними чи картами Таро) через свою щільність має специфічний вигляд на рентгені. Інспекторам з авіаційної безпеки важко швидко розгледіти, що всередині, тому пасажирів часто просять відкрити сумку. Щоб уникнути затримок, експерти радять заздалегідь діставати колоду та класти її в окремий лоток разом із телефоном.

Серед речей, які найчастіше створюють проблеми мандрівникам під час посадки:

Гострі предмети та леза: класичні леза для гоління та манікюрні ножиці заборонено брати в ручну поклажу – їх потрібно здавати в багаж (дозволені лише одноразові бритви із закритим лезом).

класичні леза для гоління та манікюрні ножиці заборонено брати в ручну поклажу – їх потрібно здавати в багаж (дозволені лише одноразові бритви із закритим лезом). Рідини та порошки: будь-які ємності з рідинами об'ємом понад 100 мілілітрів підлягають вилученню, а харчові порошки чи протеїни часто викликають підозру та потребують додаткового тестування.

будь-які ємності з рідинами об'ємом понад 100 мілілітрів підлягають вилученню, а харчові порошки чи протеїни часто викликають підозру та потребують додаткового тестування. Електроніка: пристрої з потужними літій-іонними батареями (від 100 до 160 ват на годину) завжди проходять окремий ретельний огляд, про що детально попереджають у правилах безпеки авіакомпаній.

Окремою пасткою для туристів є сувеніри, які вони везуть із відпустки додому. Наприклад, за спробу вивезти корали чи мушлі з Єгипту або Мальдів без спеціальних дозволів загрожує штрафом у розмірі 500 доларів.