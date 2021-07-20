Щеплені українці зможуть подорожувати до Фінляндії: які вакцини дозволили скандинави

МЗС України домовилось з урядом Фінляндії про відкриття кордонів для українців. Потрапити в країну за умови повного курсу вакцинації можна буде вже з 26 липня.

При тому зазначено, що впускатимуть усіх українців. Зокрема, ще щеплених китайською та індійською вакцинами.

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Додаткові умови в'їзду

У додатку зазначено, що потрапити до цієї скандинавської країни зможуть громадяни, які щеплені вакциною CoviShield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.

Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації,

– повідомив Кулеба.

Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.

Які ще країни відкриті для українців

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів затвердило для використання вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.