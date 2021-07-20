Щеплені українці зможуть подорожувати до Фінляндії: які вакцини дозволили скандинави
20 липня 2021 , 16:07Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
МЗС України домовилось з урядом Фінляндії про відкриття кордонів для українців. Потрапити в країну за умови повного курсу вакцинації можна буде вже з 26 липня.
При тому зазначено, що впускатимуть усіх українців. Зокрема, ще щеплених китайською та індійською вакцинами.
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Додаткові умови в'їзду
У додатку зазначено, що потрапити до цієї скандинавської країни зможуть громадяни, які щеплені вакциною CoviShield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.
Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації,
– повідомив Кулеба.
Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.Зверніть увагу! Наразі Європейське агентство з лікарських засобів затвердило для використання вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
Які ще країни відкриті для українців
- 15 липня Рада ЄС додала Україну до списку третіх країн, яким дозволено подорожувати до зони Шенгену. Проте список має рекомендаційний характер.
- Наступного дня Німеччина та Данія відкрили кордони для щеплених туристів з нашої держави.
- 18 липня приєдналася Бельгія, а 19 липня Естонія, Литва та Латвія дозволили в'їзд українцям.