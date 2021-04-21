У ще одній європейській країні запустили україномовний гід

У Данії у Музеї національної історії Данії у замку Фредеріксборг запустили україномовний аудіогід.

Ініціатором цього була перша леді України Олена Зеленська. Це вже 15 аудіогід українською.

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Зустріч з нагоди запуску аудіогіда відбулася у форматі відеоконференції.

Дипломатичні відносини між Україною та Королівством Данія наближаються до 30-річного ювілею. Протягом цього періоду наші країни реалізували багато проєктів у культурній, гуманітарній та екологічній сферах. Всього тиждень тому розпочав свою діяльність Українсько-данський молодіжний дім у Києві, а вже сьогодні ми запустили україномовний аудіогід у замку Фредеріксборг, відомому як Музей національної історії Данії,

– зазначила Зеленська.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що ініціатива Олени Зеленської та скоординована робота українських дипломатів дають чудовий результат – спільними зусиллями реалізують культурні ініціативи в інтересах України та українців за кордоном.

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"Запуск україномовного аудіогіда є чудовим проявом культурної дипломатії, яка відкриває Україну світу і, навпаки, світ – Україні", – заявив Кулеба.