Инициатором была первая леди Украины Елена Зеленская. Это уже 15 аудиогид украинский.

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Встреча по случаю запуска аудиогида состоялась в формате видеоконференции.

Дипломатические отношения между Украиной и Королевством Дания приближаются к 30-летнему юбилею. В течение этого периода наши страны реализовали много проектов в культурной, гуманитарной и экологической сферах. Всего неделю назад начал свою деятельность Украинская-датский молодежный дом в Киеве, а уже сегодня мы запустили украиноязычный аудиогид в замке Фредериксборг, известном как Музей национальной истории Дании,

– отметила Зеленская.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива Елены Зеленской и скоординированная работа украинских дипломатов дают превосходный результат –совместными усилиями реализуют культурные инициативы в интересах Украины и украинцев за рубежом.

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"Запуск украиноязычного аудиогида является прекрасным проявлением культурной дипломатии, которая открывает Украину миру и, наоборот, мир – Украина", – заявил Кулеба.