Ірландія услід за Британією та Швейцарією скасувала більшість COVID-обмежень

24 січня 2022 , 16:00
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Джерело:

The Guardian

Ірландія прийняла рішення скасувати майже всі коронавірусні обмеження. Більшою мірою це стосуватиметься роботи барів, ресторанів та інших закладів.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Майкл Мартін. Він наголосив, що "сьогодні хороший день".

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Ірландія скасувала більшість COVID-обмежень

За його словами, країна "пережила хвилю штаму Омікрон", а бустерні щеплення "повністю змінили" епідемічну ситуацію. Відповідно це дозволило країні зняти чимало обмежень, запроваджених у зв'язку із пандемією.

З суботи більше не буде діяти комендантська година о 20:00 у пабах і ресторанах. Також зникнуть обмеження на кількість людей, які можуть збиратися разом у сім'ях, на спортивних заходах, весіллях та похоронах,
– підкреслив Мартін.

Так, з 22 січня, ірландські бари, ресторани та інші заклади не зобов'язані зачинятися о 20 годині або вимагати у клієнтів підтвердження вакцинації проти COVID-19. Також були скасовані правила соціальної дистанції у приміщеннях та на вулиці.

При цьому обов'язковими до кінця лютого залишаються масковий режим у громадських місцях та самоізоляція для тих, у кого присутні симптоми COVID-19.

Щодо міжнародних поїздок, то для них, як і раніше, будуть вимагати сертифікати про вакцинацію.

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Зауважимо, на відміну від інших країн Європи, Ірландія протягом 20 місяців зберігала багато обмежень, які почала потроху скасовувати у жовтні 2021 року.

COVID-19 в Ірландії: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 24 січня в Ірландії виявлено 1 145 968 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 6 087 летальних;
  • Водночас 685 470 осіб побороли хворобу.
Автор: Марта Касіянчук