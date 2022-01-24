Про це заявив прем'єр-міністр країни Майкл Мартін. Він наголосив, що "сьогодні хороший день".

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Ірландія скасувала більшість COVID-обмежень

За його словами, країна "пережила хвилю штаму Омікрон", а бустерні щеплення "повністю змінили" епідемічну ситуацію. Відповідно це дозволило країні зняти чимало обмежень, запроваджених у зв'язку із пандемією.

З суботи більше не буде діяти комендантська година о 20:00 у пабах і ресторанах. Також зникнуть обмеження на кількість людей, які можуть збиратися разом у сім'ях, на спортивних заходах, весіллях та похоронах,

– підкреслив Мартін.

Так, з 22 січня, ірландські бари, ресторани та інші заклади не зобов'язані зачинятися о 20 годині або вимагати у клієнтів підтвердження вакцинації проти COVID-19. Також були скасовані правила соціальної дистанції у приміщеннях та на вулиці.