Ain Dubai вважається найбільшим і найвищим колесом огляду у світі. Атракцію відкрили для публічного користування на початку цього року.

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У Дубаї пропонують зустріти 2022 рік на колесі огляду

Так, усім відвідувачам запропонують святкову вечерю. В приватних кабінках можна буде сервірувати ікру, суші та морепродукти, а серед живих розваг – музиканти.

Ціна. Пакети варіюються від 1 500 дирхамів (411 доларів) на особу в загальній каюті до 67 500 дирхам (18 500 доларів) за приватну каюту на 15 осіб.

Окрім смачної їжі та музичних розваг, гості отримають сувенірні фотографії та святкові набори. Також матимуть змогу помилуватися із висоти 250 метрів над землею новорічними салютами.

Зазначається, що усі учасники святкових заходів повинні надати негативний результат ПЛР-тесту протягом 96 годин і пройти обов'язковий скринінг.

Дубайське око: коротко

Атракціон під назвою "Око Дубая" офіційно запрацював 21 жовтня. Він встановлений на штучному острові Bluewaters, де вже створено інфраструктуру з ресторанами, готелями та розважальними комплексами. Родзинкою серед усіх розваг – є колесо, з якого відкривається панорамний краєвид на пляж та визначні пам'ятки міста.

Ain Dubai – найбільше колесо огляду у світі​ / Фото @raihanhamid_photography



Оглядові кабіни Ain Dubai забезпечують туристам ідеальну точку зору для 360-градусного огляду Дубая – над водами Перської затоки. Колесо містить 48 розкішних кабінок, кожна з яких може вмістити до 40 гостей. Одночасно вони можуть перевозити до 1 750 осіб.

Колесо огляду встановили в межах програми з підвищення туристичної привабливості міста.