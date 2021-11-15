Ще одна екзотична країна скасовує карантин для вакцинованих туристів

Влада Камбоджі прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих туристів. Тепер їм не потрібно вирушати на двотижневий карантин після прибуття до країни.

Нововведення почне діяти відсьогодні, 15 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хун Сен.

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Камбоджа скасовує карантин для вакцинованих

Як зауважує прем'єр-міністр, ця політика "дозволить країні повністю відкритися" і, що вона "відбиває політику інших країн регіону".

У Камбоджі майже повністю вакциновані 88% від загальної кількості населення, що становить близько 16 мільйонів. Отже, карантин більше не вимагається, окрім тих, хто не щеплений – їм, як і раніше, потрібно пройти 14-денний карантин,

– заявив він.