Ще одна екзотична країна скасовує карантин для вакцинованих туристів
Джерело:Phnom Penh Post
Влада Камбоджі прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих туристів. Тепер їм не потрібно вирушати на двотижневий карантин після прибуття до країни.
Нововведення почне діяти відсьогодні, 15 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хун Сен.
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Камбоджа скасовує карантин для вакцинованих
Як зауважує прем'єр-міністр, ця політика "дозволить країні повністю відкритися" і, що вона "відбиває політику інших країн регіону".
У Камбоджі майже повністю вакциновані 88% від загальної кількості населення, що становить близько 16 мільйонів. Отже, карантин більше не вимагається, окрім тих, хто не щеплений – їм, як і раніше, потрібно пройти 14-денний карантин,
– заявив він.
За словами Хун Сена, повністю вакцинованим туристам доведеться лише пройти експрес-тест й очікувати результатів в місці проживання. Ті, у кого тести виявляться негативними, зможуть подорожувати до будь-якої точки Камбоджі.
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- За даними Worldometer, станом на 15 листопада 2021 року в Камбоджі виявлено 119 588 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 2 872 летальних;
- Водночас 115 979 осіб побороли хворобу.