Ще одна екзотична країна готова відкритися для іноземних туристів
Джерело:The Thaiger
Екзотичний Лаос, сусід В'єтнаму та Таїланду, планує відкритися для іноземних туристів. Міністерство туризму країни заявило, що уряд і приватний сектор працюють разом, щоб знову почати приймати гостей у січні 2022 року.
Вимоги до в'їзду поки обговорюються. Але точно відомо, що на старті зможуть приїхати лише вакциновані.
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Лаос планує відкритися для туристів
Як відомо, Міністерство інформації, культури і туризму розробило програму для вакцинованих туристів "Зелена зона подорожей у Лаосі", яка включає В'єнтьян, Ванг Венг і Луангпхабанг.
Програма пов'язана з часткою щепленого населення в містах – воно має досягти рівня 70 – 80%, а працівники інфраструктури мають бути щеплені на 90 – 95%.
Туристам, що хочуть приїхати до Лаосу, знадобляться наступні документи:
- віза;
- спеціальний допуск;
- сертифікат про вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тесту.
Крім того, раніше міністр планування та інвестицій Лаосу Сонексай Сіфандоне заявив, що уряд заохочуватиме резидентів і повністю вакцинованих іноземних туристів відвідати Лаос, з особливим акцентом на мандрівників з Китаю та Південної Кореї.
Очікується, що у 2022 році буде залучено щонайменше 1,9 мільйона лаоських відвідувачів і понад 1 мільйон іноземних відвідувачів.
COVID-19 в Лаосі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 13 грудня 2021 року в Лаосі виявлено 90 458 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 250 летальних;
- Водночас 7 339 осіб побороло хворобу.