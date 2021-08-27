Ще один європейський лоукостер почне літати в Україну: напрямки

Німецький лоукостер Eurowings розпочинає польоти в Україну. Наразі відомо лише про 1 рейс, який він виконуватиме до аеропорту "Бориспіль".

Перший рейс відбудеться 1 вересня. Він з'єднає Київ та німецьке місто Дюссельдорф.

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Рейс до Німеччини

Рейс Дюссельдорф – Київ – Дюссельдорф виконуватимуть 3 рази на тиждень. Заплановані вильоти на понеділок, середу та п'ятницю. З німецького міста відправлення відбудеться о 11:30, а з Києва о 15:55.

Квитки стартують від 50 євро і вже є доступними для покупки на сайті авіаперевізника. Але загалом ціни вищі, ніж у інших відомих лоукостерів, які вже здійснюють польоти між Німеччиною та Україною.



Приклад цін на сайті європейського лоукостера / Скриншот з сайту авіаперевізника

В аеропорту "Бориспіль" також додали що польоти здійснюватимуть на сучасних літаках Airbus A319.

Цікаво знати! Eurowings є однією з дочірніх компаній найбільшого авіаційного холдингу Lufthansa Group.