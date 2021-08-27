Первый рейс состоится 1 сентября. Он соединит Киев и немецкий город Дюссельдорф.

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Рейс в Германию

Рейс Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф выполнять 3 раза в неделю. Запланированы вылеты на понедельник, среду и пятницу. С немецкого города отправления состоится в 11:30, а из Киева в 15:55.

Билеты стартуют от 50 евро и уже доступны для покупки на сайте авиаперевозчика. Но в целом цены выше, чем в других известных лоукостеров, которые уже осуществляют полеты между Германией и Украиной.

Пример цен на сайте европейского лоукостера / Скриншот с сайта авиаперевозчика

В аэропорту "Борисполь" также добавили что полеты будут осуществлять на современных самолетах Airbus A319.

Интересно знать! Eurowings является одной из дочерних компаний крупнейшего авиационного холдинга Lufthansa Group.