Первый рейс состоится 1 сентября. Он соединит Киев и немецкий город Дюссельдорф.
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Рейс в Германию
Рейс Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф выполнять 3 раза в неделю. Запланированы вылеты на понедельник, среду и пятницу. С немецкого города отправления состоится в 11:30, а из Киева в 15:55.
Билеты стартуют от 50 евро и уже доступны для покупки на сайте авиаперевозчика. Но в целом цены выше, чем в других известных лоукостеров, которые уже осуществляют полеты между Германией и Украиной.
Пример цен на сайте европейского лоукостера / Скриншот с сайта авиаперевозчика
В аэропорту "Борисполь" также добавили что полеты будут осуществлять на современных самолетах Airbus A319.