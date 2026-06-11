Шацькі озера стають платними: скільки тепер коштує в'їзд та для кого він буде безкоштовним

Перш ніж вирушати на відпочинок до Шацьких озер, варто врахувати нововведення, адже на території національного природного парку знову запрацює екологічний пост, де стягуватимуть плату за в'їзд транспортних засобів.

З 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста "Венське", який розташований на дорозі між селом Положеве та містом Шацьк. Саме тут знову стягуватимуть плату за в'їзд транспортних засобів на територію природоохоронної зони. Про це повідомила фахівчиня з міжнародних відносин та зв'язків із громадськістю парку Марина Орловська у сюжеті Суспільного.

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На Шацьких озерах знову запрацює екопост: що про це відомо?

У парку зазначають, що дата запуску екопоста може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю. Вартість в'їзду становитиме:

50 гривень – для мотоциклів;

100 гривень – для легкових автомобілів та мікроавтобусів;

150 гривень – для автобусів і вантажівок.

У Шацькому національному природному парку пояснюють, що зібрані кошти спрямують на вивезення сміття, благоустрій території та інші природоохоронні заходи. Після оплати відвідувачам видаватимуть фіскальний чек.

Тепер на Шацьких озерах знову працює екопост: дивитись відео

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Від сплати звільняються: жителі Шацької громади, учасники бойових дій та АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни і праці, постраждалі від аварії на ЧАЕС, діти до 16 років, люди, які переїхали до громади на постійне проживання або народилися на її території, а також власники спеціальних транспортних засобів.

Де розташовані Шацькі озера: дивитись на картах