Шацькі озера: дивовижне місце, яке хоч раз варто відвідати

Шацькі озера – унікальний природний комплекс, аналогів у Європі немає. Всього озер понад тридцять. В оточенні чудового незайманого лісу заховані найкрасивіші найчистіші водні строї, які розташовані на території понад тридцять два гектари та з 1983 року отримали статус Національного природного парку.

Донедавна відпочинок на Шацьких озерах був традиційним для жителів Карпат, не дивно – 2 години їзди, і ви вже на місці. Віддаленість курорту від інших районів не повинна бути на шляху незабутнього відпочинку. Повірте, цікавого є багато!

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Для тих, хто не знає, Шацькі озера через своє розташування довгий час були недоступні, тому природа мала можливість розвиватися тут природним шляхом. Таким чином, прогулюючись стежками заповідника, ви можете побачити природу того, яким він повинен бути. А також поглянути на життя тварин в їх природному середовищі і, можливо, навіть натрапити на рідкісні види, занесені до Червоної книги.

Пам'ятки Шацьких озер

Любителі вивчення історії та культури нашої країни можуть відвідати кілька історично значущих та шанованих місць біля озер.

У селі Світязь у храмі Петра і Павла (Петропавлівська церква). Побудований графом Браницьким та його нащадками 1846 року на місці згорілої старої церкви. Архітектура бере свій початок з традицій російського класицизму XIX століття – петербурзької школи.

(Петропавлівська церква). Побудований графом Браницьким та його нащадками 1846 року на місці згорілої старої церкви. Архітектура бере свій початок з традицій російського класицизму XIX століття – петербурзької школи. Казанська церква в селі Піща. Вона була зведена 1801 року, а потім була проведена реконструкція фундаменту і збудована нова дзвіниця. Усередині храму збереглися ікони XVIII – ХІХ століть.

в селі Піща. Вона була зведена 1801 року, а потім була проведена реконструкція фундаменту і збудована нова дзвіниця. Усередині храму збереглися ікони XVIII – ХІХ століть. Недалеко від Шацького озера розташоване місто Володимир-Волинський , назване так на честь великого князя Володимира. Воно є одним з найдавніших міст Волині, а в одинадцятому – дванадцятому століттях стає одним з найбільших міст Київської Русі. Жителі міста були активними учасниками повстанського руху, починаючи з повстання Наливайка, до формування перших загонів Української повстанської армії в 1942 році.

, назване так на честь великого князя Володимира. Воно є одним з найдавніших міст Волині, а в одинадцятому – дванадцятому століттях стає одним з найбільших міст Київської Русі. Жителі міста були активними учасниками повстанського руху, починаючи з повстання Наливайка, до формування перших загонів Української повстанської армії в 1942 році. За кілька кілометрів від міста стоїть Зимненський Святогірський Успенський жіночий монастир . Першу церкву заклав князь Володимир, який прийшов на полювання в цих місцях 1001 року. Святиня головного храму монастиря – ікона Пресвятої Богородиці, написана грецькими майстрами Афону.

. Першу церкву заклав князь Володимир, який прийшов на полювання в цих місцях 1001 року. Святиня головного храму монастиря – ікона Пресвятої Богородиці, написана грецькими майстрами Афону. За 14 кілометрів від міста Шацьк у вісімдесятих роках XX століття був побудований унікальний радіотелескоп "УРАН-3" . Основне його завдання – відстежувати зміни в нижніх шарах атмосфери, що дає змогу передбачити природні стихії: землетруси та урагани.

. Основне його завдання – відстежувати зміни в нижніх шарах атмосфери, що дає змогу передбачити природні стихії: землетруси та урагани. Музей фауни Шацького національного парку , де представлено близько 400 видів тварин і птахів.

, де представлено близько 400 видів тварин і птахів. Також канікули на Шацькому озері неможливо уявити без відвідування романтичного місця – острова на озері Світязь. За легендою, у глибокому озері жили величезні кити. Зі зменшенням води вони починали вимирати, а останні лягали на дно і залишалися лежати. До острова можна дістатися на човні або катамарані, взятому на прокат.

Як дістатися до Шацьких озер

На машині потрібно їхати до Ковеля, а потім у напрямку міста Любомль на так званій "варшавській" колії. Тут потрібно уважно спостерігати за дорогою близько 40 кілометрів, щоб не пропустити поворот на Шацьк. У центрі Шацька слід звернути до озера Світязь.

Дозвілля на Шацьких озерах

Кінні прогулянки . Поїздка верхи – відмінна можливість відчути єдність з фауною та флорою, насолодитися повільним відпочинком, враховуючи всі переваги місцевих пейзажів. Вартість: 20 грн / год.

. Поїздка верхи – відмінна можливість відчути єдність з фауною та флорою, насолодитися повільним відпочинком, враховуючи всі переваги місцевих пейзажів. Вартість: 20 грн / год. Велоспорт . Район Шацьких озер ідеально підходить для їзди на велосипеді. Все це завдяки плавному ландшафту. Пункти прокату велосипедів є на всіх базах відпочинку. Вартість: в середньому 20 грн / год, на деяких базах відпочинку – безкоштовно.

. Район Шацьких озер ідеально підходить для їзди на велосипеді. Все це завдяки плавному ландшафту. Пункти прокату велосипедів є на всіх базах відпочинку. Вартість: в середньому 20 грн / год, на деяких базах відпочинку – безкоштовно. Квадроцикли . Кажуть, що катання на квадроциклах – досить брудна розвага, але водночас одне з найцікавіших. Вартість вказана у базах даних кожної бази для відпочинку

. Кажуть, що катання на квадроциклах – досить брудна розвага, але водночас одне з найцікавіших. Вартість вказана у базах даних кожної бази для відпочинку Прокат яхт, човнів, катамаранів та каяків . Вартість: Оренда човна та катамарана – 20 – 30 грн / год, оренда байдарки – 50 грн / год, оренда яхт (до 6 осіб) – 250 –300 грн / год.

. Вартість: Оренда човна та катамарана – 20 – 30 грн / год, оренда байдарки – 50 грн / год, оренда яхт (до 6 осіб) – 250 –300 грн / год. Дайвінг . Він розташований не в пансіонаті "Шацькі озера", а в селі Пульмо, недалеко від наметового містечка, ви знайдете школу дайвінгу. Тут ви можете вибрати обладнання навіть для 8-річної дитини. Вартість: 650 грн.

. Він розташований не в пансіонаті "Шацькі озера", а в селі Пульмо, недалеко від наметового містечка, ви знайдете школу дайвінгу. Тут ви можете вибрати обладнання навіть для 8-річної дитини. Вартість: 650 грн. Віндсерфінг . Хто сказав, що віндсерфінгом можна займатися лише на морі? Можна підкорити хвилю на Шацьких озерах, тут вони можуть піднятися на 1 м. Вартість: оренда обладнання – 50 грн / год, навчальний курс – 500 грн.

. Хто сказав, що віндсерфінгом можна займатися лише на морі? Можна підкорити хвилю на Шацьких озерах, тут вони можуть піднятися на 1 м. Вартість: оренда обладнання – 50 грн / год, навчальний курс – 500 грн. Риболовля . Вважається, що риболовля – це спокійне дозвілля, але тільки не на Шацьких озерах. Існує близько 31 виду риб, включаючи місцеву визначну пам’ятку – вугор. Якщо ви забули вудки, на ринку є кілька точок, де продається все необхідне обладнання.

. Вважається, що риболовля – це спокійне дозвілля, але тільки не на Шацьких озерах. Існує близько 31 виду риб, включаючи місцеву визначну пам’ятку – вугор. Якщо ви забули вудки, на ринку є кілька точок, де продається все необхідне обладнання. Мотузковий парк . Прямо навпроти бази відпочинку "Шацькі озера" розташований мотузковий парк "Верхня база". Час тут пролетить непомітно. Вартість: дитячий квиток – 25 грн, квиток для дорослого – 35 грн, ціни на інші види розваг слід уточнювати в мотузковому парку.

. Прямо навпроти бази відпочинку "Шацькі озера" розташований мотузковий парк "Верхня база". Час тут пролетить непомітно. Вартість: дитячий квиток – 25 грн, квиток для дорослого – 35 грн, ціни на інші види розваг слід уточнювати в мотузковому парку. Більярд , настільний теніс. Вартість: вказана на кожній базі.

, настільний теніс. Вартість: вказана на кожній базі. Пейнтбол. У селі Світязь у таборі "Вікінг" відкрили пейнтбольний клуб під назвою "Вікінг". Вартість: Оплата лише за кульки – 50 копійок / кулька.

З деяких міст курсують також автобуси або ж можна придбати квиток на поїзд, якщо є така можливість.

Не слід також забувати про різноманітні нічні клуби, дискотеки, тематичні вечірки, можливість сходити в сауну, на масаж та багато іншого. Все це є на Шацьких озерах у найрізноманітніших варіантах.

Де зупинитись на Шацьких озерах

На Шацьких озерах можна знайти житло на будь-який смак: як любителів комфорту та сервісу, так і тих, хто віддає перевагу більш економному варіанту відпочинку. У будь-якому випадку, тут ви знайдете безліч баз, пансіонатів, готелів, котеджів та приватних будинків. Ціни залежатимуть від рівня комфорту, інфраструктури та наближеності до водойм.

Шацькі озера / Фото ukraine-is

Бази відпочинку – 55 – 500 грн на добу / особа;

Котеджі – 65 – 300 грн на добу / особа;

Приватний сектор – 50 – 175 грн на день / особа;

Комплекси відпочинку – 70 – 170 грн на добу / особа;

Наметові табори. 1 намет – 10 – 15 грн,

Паркінг – 10 – 25 грн.

Флора і фавна Шацьких озер

Пам’ятайте, що встановлювати намети на території заповідника заборонено, можна лише на спеціально відведених для цього ділянках. Також не забувайте, що найпопулярніший час відпочинку в заповіднику припадає на липень та серпень, тому в цей час ціни на житло можуть зростати. Рекомендується бронювати місця заздалегідь, оскільки завжди є багато охочих відпочити на Шацьких озерах.

Про флору і фавну Шацьких озер написано багато хвалебних відгуків. Прибережні волинські ліси багаті на всілякі ягоди: полуницю, малину, чорницю, ожину, брусницю, журавлину. Є в місцевих лісах і гриби: боровики (білі), лисички тощо. Неймовірно різноманітна риба в Шацьких озерах: окунь, плотва, щука, лящ, карась, короп, сом, вид, вугор, канадський сом, судак та амур. А в багатьох озерах живуть навіть вугрі.

Озеро Світязь

Площа : 2,75 тис. га.

: 2,75 тис. га. Довжина берегової лінії : 30 км.

: 30 км. Середня глибина: 6,9 м; максимальна глибина: 58,4 м.

Озеро Світязь / Фото igotoworld

Найбільше з Шацьких озер і відоме в Україні як найглибше прісноводне озеро. Також найпопулярніший серед відпочивальників, оскільки вода в озері дуже чиста і прозора. Склад води містить срібло і гліцерин, завдяки чому шкіра після плавання стає м’якою і гладкою. У давнину воду зі Світязя набирали та везли німецьким паннам, щоб вони прийняли ванну.

Середня глибина озера становить 6,9 метра. Проте тут мілка вода уздовж узбережжя, що робить привабливим відпочинок з дітьми.

Відпустка на озері Світязь найбільш розвинена серед усіх Шацьких озер. Відпочивальники зупиняються у поселеннях, що розташовані вздовж узбережжя: с. Світязь, с. Хребет, с. Пульмо, с. Ступа (Іллічівка), с. Гуйшово, с. Пагорб.

Пісочне озеро

Площа : 187 га.

: 187 га. Довжина берегової лінії : 5,72 км.

: 5,72 км. Середня глибина: 6,9; максимальна глибина: 16,2 м.

Пісочне озеро / Фото restlib

Друге за популярністю озеро серед групи Шацьких озер, оскільки воно має дуже чисту і прозору воду і містить у своєму складі срібло та гліцерин. У озері добре порожнисте піщане дно і піщані береги, що підтверджують його ім'я. Водойма середньої глибини та добре прогрівається в літній період. Вздовж прибережної зони проходить сосновий ліс, в якому ростуть безліч ягід та грибів.

Відпочинок на озері зосереджений в населених пунктах с. Мельников, ур. Заслінка, с. Гавела та в районі спортивно-оздоровчого табору "Медик" Львівського інституту імені Медіна, де розташоване одне з наметових містечок на Шацьких озерах

Велике Чорне озеро

Площа : 82 га.

: 82 га. Довжина берегової лінії : 3,7 км.

: 3,7 км. Середня глибина: 3 м; максимальна глибина: 5 м.

Велике Чорне озеро / Фото wikipedia

Невеликий розмір у порівнянні з попереднім. Донедавна тут відпочивали та ловили рибу лише місцеві жителі завдяки зручному розташуванню. Але зараз воно набирає популярності серед гостей краю.

Озеро Люцимир

Площа : 443 га.

: 443 га. Довжина берегової лінії : 8,7 км.

: 8,7 км. Середня глибина: 4,1 м; максимальна глибина: 11 м.

Озеро Люцимир / Фото wikipedia

Розташоване у південно-східному напрямку від Шацька, частина берегової лінії розташована безпосередньо в селі. З'єднане каналом з Чорним Великим озером. Озеро відоме серед рибалок більше, ніж серед відпочивальників.

Озеро Пулемецьке

Площа : 1640 га.

: 1640 га. Довжина берегової лінії : 16 км.

: 16 км. Середня глибина: 4,1 метра; максимальна глибина: 19,2 метра.

Озеро Пулемецьке / Фото pinterest

Друге за величиною серед озерної групи. Розташоване на північному заході щодо озера Світязь, між с. Пульмо і с. Подушка. Озеро характеризується широкою різноманітністю рослинності.

Озеро Перемут

Площа : 150 га.

: 150 га. Довжина берегової лінії : 5 км.

: 5 км. Середня глибина: 2 метри; максимальна глибина: 6,5 метра.

Озеро Перемут / Фото wikipedia

Розташоване навпроти повороту на с. Гаївка. Вздовж берегової лінії неможливо пройти через болото і густий ліс, вихід до самого озера є лише в декількох місцях. Озеро відвідують переважно рибалки.

Озеро Соминець

Площа : 40 га.

: 40 га. Довжина берегової лінії : 2,9 км.

: 2,9 км. Середня глибина: 1,7 метра; максимальна глибина: 2,8 метра.

Озеро Соминець / Фото wikipedia

Невелике озеро, розташоване праворуч від дороги на ур. Рудь, і всього 1 кілометр від озера Світязь. Досить неглибоке, з чистою і прозорою водою, швидко нагрівається влітку.

Загалом, унікальність кожного з озер неможливо перерахувати та описати словами. Відпочиваючи на Шацьких озерах, радимо хоча б побувати та ознайомитися з кожним із них.