Шацькі озера: дивовижний парк з 24 озер, які варто відвідати

Шацькі озера – це дивовижний природний національний парк. Що це за озера, як доїхати до них, де зупинитися, та що подивитися – читайте у матеріалі.

Все про відпочинок на Шацьких озерах: які тут є озера, що робити, як дістатися

Шацькі озера – це унікальний природний комплекс, аналогів якому у Європі немає. Всього озер понад тридцять. В оточенні лісу заховані найкрасивіші водні строї, які розташовані на території понад 32 гектари. А з 1983 року отримали статус Національного природного парку.

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Шацькі озера через своє розташування довгий час були недоступними, тому природа мала можливість розвиватися тут природним шляхом. Тому зараз, прогулюючись стежками заповідника, можна побачити природу того, яким він повинен бути.

А також поглянути на життя тварин у їх природному середовищі і навіть натрапити на рідкісні види, занесені до Червоної книги.

Як дістатися до Шацьких озер

На машині потрібно їхати до Ковеля, а потім у напрямку міста Любомль на так званій "варшавській" колії. Тут потрібно їхати близько 40 кілометрів і уважно спостерігати за дорогою. У центрі Шацька слід звернути до озера Світязь.

З деяких міст курсують також автобуси або ж можна придбати квиток на поїзд, якщо є така можливість.

Дозвілля на Шацьких озерах

Кінні прогулянки – це можливість відчути єдність з фауною та флорою, насолодитися повільним відпочинком. Вартість – 20 гривень за годину.

Велоспорт – район Шацьких озер ідеально підходить для їзди на велосипеді. Пункти прокату велосипедів є на всіх базах відпочинку. Вартість – в середньому 20 гривень за годину, на деяких базах відпочинку – безкоштовно.

Квадроцикли – кажуть, що це досить брудна розвага, але водночас одна з найцікавіших. Вартість вказана у базах даних кожної бази для відпочинку.

Прокат яхт, човнів, катамаранів та каяків

Вартість оренди:

Човна та катамарана – 20-30 гривень за годину

Байдарки – 50 гривень за годину

Яхти (до 6 осіб) – 250-300 гривень за годину

Дайвінг – розташований не в пансіонаті "Шацькі озера", а в селі Пульмо, недалеко від наметового містечка, ви знайдете школу дайвінгу. Тут ви можете вибрати обладнання навіть для 8-річної дитини. Вартість – 650 гривень.

Віндсерфінг – можна підкорити хвилю на Шацьких озерах, тут вони можуть піднятися на 1 метр. Оренда обладнання – 50 гривень за годину, навчальний курс – 500 гривень.

Риболовля – це спокійне дозвілля, але тільки не на Шацьких озерах. Існує близько 31 вид риб, включаючи місцеву визначну пам’ятку – вугор. Якщо ви забули вудки, на ринку є кілька точок, де продається все необхідне обладнання.

Мотузковий парк – навпроти бази відпочинку "Шацькі озера" розташований мотузковий парк "Верхня база". Вартість: дитячий квиток – 25 гривень, квиток для дорослого – 35 гривень, ціни на інші види розваг слід уточнювати в мотузковому парку.

Пейнтбол – у селі Світязь у таборі "Вікінг" відкрили пейнтбольний клуб. Оплата лише за кульки – 50 копійок за кульку.

Не слід також забувати про різноманітні нічні клуби, дискотеки, тематичні вечірки, можливість сходити в сауну, на масаж та багато іншого. Все це є на Шацьких озерах у найрізноманітніших варіантах.

Де зупинитись на Шацьких озерах

Можна знайти житло на будь-який смак: як любителів комфорту та сервісу, так і тих, хто віддає перевагу більш економному варіанту відпочинку. Тут ви знайдете безліч баз, пансіонатів, готелів, котеджів та приватних будинків.

Ціни залежать від рівня комфорту, інфраструктури та наближеності до водойм.

Бази відпочинку – 55-500 гривень на добу за особу

Котеджі – 65-300 гривень на добу за особу

Приватний сектор – 50-175 гривень на добу за особу

Комплекси відпочинку – 70-170 гривен на добу за особу

Наметові табори. 1 намет – 10-15 гривень

Паркінг – 10-25 гривень

Пам’ятайте, що встановлювати намети на території заповідника заборонено, можна лише на спеціально відведених для цього ділянках.

Найпопулярніший час відпочинку в заповіднику припадає на липень та серпень, тому в цей час ціни на житло можуть зростати. Рекомендується бронювати місця заздалегідь.

Озеро Світязь

Площа: 2,75 тисячі гектарів

Довжина берегової лінії: 30 кілометрів

Середня глибина: 6,9 метра; максимальна глибина: 58,4 метра

Найбільше з Шацьких озер і відоме в Україні як найглибше прісноводне озеро. Також найпопулярніше серед відпочивальників, оскільки вода в озері дуже чиста і прозора. Склад води містить срібло і гліцерин, завдяки чому шкіра після плавання стає м'якою і гладкою. У давнину воду зі Світязя набирали та везли німецьким паннам, щоб вони прийняли ванну.

Тут мілка вода уздовж узбережжя, що робить привабливим відпочинок з дітьми, за що не варто сильно турбуватися.

Однією з особливостей озера є острів, площа близько 7 гектарів. Працівники SCNP контролюють острів, щоб зберегти там незайману природу через гніздування птахів.

Пісочне озеро

Площа: 187 гектарів

Довжина берегової лінії: 5,72 кілометра

Середня глибина: 6,9 метра; максимальна глибина: 16,2 метра

Друге за популярністю озеро, оскільки воно має дуже чисту і прозору воду і містить у своєму складі срібло та гліцерин. У озері добре порожнисте піщане дно і піщані береги. Водойма середньої глибини та добре прогрівається в літній період. Вздовж прибережної зони проходить сосновий ліс, в якому росте безліч ягід та грибів.

Велике Чорне озеро

Площа: 82 гектарів

Довжина берегової лінії: 3,7 кілометра

Середня глибина: 3 метра; максимальна глибина: 5 метра

Невеликий розмір у порівнянні з попереднім. Донедавна тут відпочивали та ловили рибу лише місцеві жителі завдяки зручному розташуванню. Але зараз воно набирає популярності серед гостей краю.

Озеро Люцимир

Площа: 443 гектарів

Довжина берегової лінії: 8,7 кілометра

Середня глибина: 4,1 метра; максимальна глибина: 11 метра

Розташований у південно-східному напрямку від Шацька, частина берегової лінії розташована безпосередньо в селі. З'єднане каналом з Чорним Великим озером. Озеро відоме серед рибалок більше, ніж серед відпочивальників.

Озеро Пулемецьке

Площа: 1640 гектарів

Довжина берегової лінії: 16 кілометра

Середня глибина: 4,1 метра; максимальна глибина: 19,2 метра

Друге за величиною серед озерної групи. Розташоване на північному заході щодо озера Світязь, між селом Пульмо і селом Подушка. Озеро характеризується широкою різноманітністю рослинності.

Озеро Перемут

Площа: 150 гектарів

Довжина берегової лінії: 5 кілометра

Середня глибина: 2 метра; максимальна глибина: 6,5 метра

Розташоване навпроти повороту на села Гаївка. Вздовж берегової лінії неможливо пройти через болото і густий ліс, вихід до самого озера є лише в декількох місцях. Озеро відвідують переважно рибалки.

Озеро Соминець

Площа: 40 гектарів

Довжина берегової лінії: 2,9 кілометра

Середня глибина: 1,7 метра; максимальна глибина: 2,8 метра

Невелике озеро, розташоване праворуч від дороги на ур. Рудь, і всього 1 кілометр від озера Світязь. Досить неглибоке, з чистою і прозорою водою, швидко нагрівається влітку.

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Загалом, унікальність кожного з озер неможливо перерахувати та описати словами. Відпочиваючи на Шацьких озерах, радимо хоча б побувати та познайомитися з кожним з них особисто.