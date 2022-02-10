Шанс на життя: у Франції пасажирський літак перетворять на готель – який вигляд він матиме

Колишній інженер Airbus Фредерік Делез прийняв рішення зберегти найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 від утилізації. Він має намір перетворити його на готель.

Наразі команда Делеза підготувала обґрунтування проєкту та домовилася про співпрацю з будівельною компанією DUVAL Group. Зараз займаються пошуком літака та інвесторів. Якщо це вдасться зробити швидко, то ідею почнуть втілювати вже в 1 кварталі 2022 року.

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Airbus A380 перетворять на готель: що відомо

У майбутньому готелі, авіалайнері-гіганті, розмістять 31 номер з душовими й туалетними кімнатами. У фюзеляжі буде три типи номерів: стандарт, делюкс та сьют.

Останні стануть родзинкою готелю – один у носовій частині матиме вихід у кабіну пілотів, а другий у хвості займе одразу два поверхи.



Airbus A380 стане розкішним готелем / Фото projet-envergure.com

Також поруч із готелем збудують ресторан на 60 місць, стилізований під диспетчерську вежу. З його тераси відкриватиметься панорама на найбільший пасажирський літак. Потрапити до нього можна буде через міст, з'єднаний з літаком.



Міст, яким з'єднають готель із рестораном / Фото із твіттеру @Flyin18T

За словами авторів проєкту, списаний авіалайнер встановлять на околиці аеропорту Тулуза у Франції. Саме там розташований завод з виробництва літаків Airbus та великий виставковий комплекс.

Ціни на цей унікальний готель поки неоголошені. Втім, відомо, що його планують відкрити 2024 року.

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З чим пов'язано списання A380

Літаки Airbus A380 називали символами розкоші та комфорту на далеких перельотах. Вони були найбільшими літаками за всю історію авіації – дві пасажирські палуби з місткістю до 853 пасажирів. Деякі з бортів навіть були оснащені душем.

Проте 10 років тому їх почали списувати та утилізовувати. Причиною стали великі розміри лайнерів. Для потрібної тяги Airbus потрібно чотири двигуни, тому собівартість польоту виявилася набагато вищою, ніж у сучасніших літаків з двома двигунами.